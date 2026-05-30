Los Charrúas despidió con emoción a la profesora Iliana Grigolatto en su último día de clases

El emotivo homenaje tuvo lugar en la localidad de Los Charrúas, donde alumnos, docentes, directivos, familiares y miembros de la comunidad se reunieron frente al establecimiento educativo para brindarle un cálido reconocimiento.

Entre aplausos, abrazos y muestras de afecto, una gran cantidad de estudiantes y colegas aguardaron la salida de la docente para expresarle su cariño y agradecerle por los años dedicados a la formación de generaciones de jóvenes.

La despedida estuvo marcada por momentos de profunda emoción, reflejando el cariño y el respeto que la profesora supo construir a lo largo de su carrera dentro de las aulas.

Quienes compartieron su camino destacaron no solo su compromiso con la enseñanza, sino también la calidad humana que dejó huella en cada uno de sus alumnos.

“Gracias, profe Iliana, por tu entrega, tus enseñanzas y tanto cariño a generaciones de estudiantes”, fue uno de los mensajes que se repitió durante la despedida.

La jubilación marca el cierre de una etapa de trabajo y vocación, pero también el comienzo de un nuevo camino para quien dedicó gran parte de su vida a la educación.

Desde la comunidad educativa de la Escuela Francisco Ramírez le desearon los mejores deseos para esta nueva etapa, destacando que su legado permanecerá en cada alumno que pasó por sus clases y en cada compañero con quien compartió años de trabajo.

Con aplausos, sonrisas y algunas lágrimas, Los Charrúas despidió a una docente muy querida, agradeciéndole por su compromiso y por la huella imborrable que dejó en la educación de la localidad.

¡Feliz jubilación, profesora Iliana Grigolatto! Que este nuevo camino esté lleno de alegrías y satisfacciones, tal como las que sembró durante tantos años en las aulas.

Por Exequiel Bond

Redacción de 7Paginas