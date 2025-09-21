7PAGINAS

Domingo 21 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Los Charrúas: dos hombres traían en un baúl una cría de ciervo viva

En la noche de este sábado, alrededor de las 23:00 horas, funcionarios de la Comisaría de Los Charrúas que realizaban patrullaje preventivo sobre la Ruta 4, a la altura del puente San Antonio, detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol gris ocupado por dos hombres.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que en el interior del rodado trasladaban tres perros atados. Al ser consultados, los ocupantes explicaron que provenían de una jornada de caza en la zona del puente Gualeguay, sobre la Ruta 28.

Al exhibir voluntariamente el interior del baúl, la policía observó un carpincho eviscerado, un ciervo eviscerado y una cría de ciervo con vida.

Intervención de la Brigada de Abigeato

Ante esta situación, se dio intervención a la Brigada de Abigeato de Concordia, que constató una presunta infracción a la Ley de Caza y a la normativa vigente respecto a la cacería con perros.

Se labró el acta correspondiente, quedando asentado que las piezas faenadas no eran aptas para el consumo humano. Por su parte, la cría de ciervo fue decomisada y destinada a su pronta liberación en la fauna silvestre.

7Paginas