Los Charrúas: dos hombres traían en un baúl una cría de ciervo viva

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que en el interior del rodado trasladaban tres perros atados. Al ser consultados, los ocupantes explicaron que provenían de una jornada de caza en la zona del puente Gualeguay, sobre la Ruta 28.

Al exhibir voluntariamente el interior del baúl, la policía observó un carpincho eviscerado, un ciervo eviscerado y una cría de ciervo con vida.

Intervención de la Brigada de Abigeato

Ante esta situación, se dio intervención a la Brigada de Abigeato de Concordia, que constató una presunta infracción a la Ley de Caza y a la normativa vigente respecto a la cacería con perros.

Se labró el acta correspondiente, quedando asentado que las piezas faenadas no eran aptas para el consumo humano. Por su parte, la cría de ciervo fue decomisada y destinada a su pronta liberación en la fauna silvestre.

