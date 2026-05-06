Los Conquistadores se prepara para la 2° Fiesta de la Torta Frita: un 20 de junio a puro sabor y tradición

La localidad de Los Conquistadores ya palpita lo que será una jornada cargada de identidad y encuentro familiar. El próximo 20 de junio, en el emblemático predio de la Estación, se llevará a cabo la 2° Fiesta de la Torta Frita, con entrada libre y gratuita para todos los asistentes.

Desde el municipio local, a través de sus redes sociales, invitaron a la comunidad a sumarse a esta iniciativa: «Es una propuesta para compartir en familia y con amigos, con música, danza y el sabor de nuestras tradiciones», manifestaron con entusiasmo.

Música y cultura en el escenario

La fiesta no solo se tratará de delicias gastronómicas, sino que contará con una cartelera artística de primer nivel para acompañar el mate. Se confirmó la actuación de:

Sin Frontera Dúo

Pajarito Silvestri

Los Entrerrianos Isondú

El esperado concurso: ¿Quién hace la mejor torta frita?

El gran atractivo de la jornada será, sin dudas, la competencia para encontrar a los mejores hacedores de este clásico criollo. Desde la organización avisaron que próximamente se darán a conocer las bases y condiciones para participar del concurso de la mejor torta frita, información que será compartida oportunamente por 7Paginas.

Cabe recordar que la primera edición, celebrada en 2025, dejó la vara muy alta. En aquella oportunidad, el primer premio se lo llevó el equipo denominado «Las Criollitas», mientras que el segundo puesto fue para «La Cocina de Manu», un equipo oriundo de la ciudad de Chajarí que demostró que el talento culinario trasciende las fronteras de la localidad anfitriona.

Los Conquistadores invita así a vivir un Día de la Bandera diferente, rescatando los valores de nuestra tierra en un espacio de recreación y sabor autóctono