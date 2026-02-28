Los cruces entre Sastre y el partido Compromiso por Concordia tendrían origen porque a Sierra le exigieron que se presente a trabajar

La semana cerró con la publicación en 7Paginas del planteo del partido encabezado por el contador Álvaro Sierra, donde informaban a la comunidad sobre la solicitud de ese mecanismo de participación ciudadana para explicar los alcances de una iniciativa que propone la eliminación del InVyTAM y del Ente del Aeropuerto de Concordia.

La respuesta no tardó en llegar por parte del concejal oficialista Felipe Sastre, quien también a través de este medio calificó de demagógica la postura del nuevo espacio político, al sostener que los proyectos mencionados ya habían sido presentados por su autoría y que se encuentran a la espera del inicio de las sesiones ordinarias para su tratamiento.

Horas más tarde, el abogado Pablo Lapiduz, integrante de Compromiso por Concordia, envió su réplica a la redacción de 7Paginas, en la que cuestionó los dichos del edil y le pidió que “deje de ser un panelista de televisión”, además de señalar que es Sastre quien estaría interpretando erróneamente la normativa.

Sin embargo, el cruce tomó otro cariz cuando, consultado nuevamente por este medio, Sastre reveló que uno de los principales referentes del nuevo espacio, Álvaro Sierra, es empleado de planta permanente del municipio de Concordia y que, según indicó, desde el inicio de la gestión del intendente Francisco Azcué no se habría presentado a cumplir funciones en el área asignada, que sería Mesa de Entradas.

El edil fue más allá y sostuvo que detrás de los enfrentamientos mediáticos existirían otros antecedentes. Según afirmó, el hijo de Sierra figuraba como contratado durante la gestión del ex intendente Enrique Cresto y su vínculo no habría sido renovado por la actual administración.

Además, trascendió que Sierra habría presentado distintos recursos administrativos para evitar su reincorporación efectiva al puesto asignado. El último de ellos se habría formalizado cuando la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza estuvo a cargo interinamente del Ejecutivo, planteo que también le habría sido rechazado.

En ese contexto, desde el oficialismo deslizan que el trasfondo de los cruces podría estar vinculado al requerimiento para que Sierra retome sus tareas como agente municipal. Para Sastre, no resulta casual que en medio de esta situación hayan cobrado impulso las propuestas del espacio Compromiso por Concordia en torno a la eliminación de entes descentralizados.

De esta manera, lo que comenzó como una discusión sobre proyectos de ordenanza y el uso de la Banca del Pueblo terminó derivando en un conflicto de mayor profundidad.