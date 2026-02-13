Los diputados del PJ no acompañaron con su voto la modificación del Régimen Penal Juvenil

En la votación, el bloque de diputados oficialistas entrerrianos acompañó la propuesta. Votaron a favor Beltrán Benedit, Andrés Laumann y Francisco Morchio, a quienes se sumaron Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (UCR).

En contraposición, los integrantes del bloque Unión por la Patria por Entre Ríos se manifestaron en contra del proyecto en su conjunto: Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Blanca Osuna y Marianela Marclay no respaldaron la iniciativa del Ejecutivo nacional.

El debate por la edad de imputabilidad

El eje central del proyecto es la reducción de la edad mínima de imputabilidad a 14 años. La propuesta generó un fuerte debate político y jurídico, especialmente en torno a la responsabilidad penal juvenil y el enfoque que debe primar en materia de niñez y adolescencia.

Desde el oficialismo nacional sostienen que la modificación apunta a dar respuesta a determinados delitos graves cometidos por menores. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionaron la medida y señalaron que la iniciativa se presenta en un contexto donde el propio Gobierno destacó recientemente una baja en la tasa de homicidios, según cifras oficiales.

En el caso del diputado Guillermo Michel, oriundo de Gualeguaychú, su postura ya había sido anticipada en declaraciones públicas. El legislador sostuvo días atrás que, para que una persona sea imputable, debe contar con voluntad, discernimiento, intención y libertad para cometer el delito. En ese marco, mencionó que en otros países la edad mínima varía —como en el Reino Unido, donde es de 10 años, o en varios países de América donde es de 14— y consideró que muchos jóvenes de 14 o 15 años tienen capacidad de comprender sus actos.

No obstante, Michel votó en contra del proyecto en general, aunque manifestó su coincidencia con la idea de debatir una eventual baja en la edad de imputabilidad. También advirtió que cualquier modificación debería ir acompañada de infraestructura adecuada para menores, señalando que sin establecimientos específicos se estaría condenando a los jóvenes a un futuro sin perspectivas.

El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se anticipa un nuevo capítulo de debate en torno a una de las reformas más sensibles en materia penal y de política criminal juvenil.