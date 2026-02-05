“Los grandes deben comprender que el Carnaval de los Pequeños Duendes es de los chicos”, afirmó Luis Sánchez

La conferencia de prensa estuvo encabezada por el presidente del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, quien anunció que presentará un proyecto para que el organismo a su cargo asuma la organización del Carnaval de los Pequeños Duendes. En ese marco, remarcó con énfasis que se trata de un evento pensado exclusivamente para los niños y que los adultos deben comprender y respetar ese protagonismo.

“Los grandes deben comprender que el Carnaval de los Pequeños Duendes es de los chicos”, sostuvo Sánchez, y al ser consultado por un cronista de 7Paginas explicó que su advertencia se basa en episodios ocurridos en ediciones anteriores, protagonizados por mayores, que no tuvieron en cuenta el carácter infantil del evento. Si bien evitó brindar mayores detalles, fue categórico al señalar que los niños deben ser los únicos protagonistas de la fiesta.

Durante su exposición, Sánchez agradeció a los integrantes de las comparsas y a sus familias, destacando el valor social, cultural y de contención que tiene el carnaval en Concordia. “Somos una ciudad totalmente carnavalera, con carnaval de mayores, carnaval popular y nuestros peques, que se inician en el carnaval y que el día de mañana serán posibles figuras del carnaval de mayores”, expresó.

Asimismo, subrayó que cada comparsa atraviesa realidades diferentes y puso en valor el esfuerzo colectivo que realizan durante todo el año. “Cada uno de ustedes, junto a sus familias, encuentra un grupo, un respaldo y una integración en algo tan lindo como el arte de nuestro carnaval, que también es cultura”, afirmó.

En ese sentido, reiteró su voluntad de unificar la organización de los distintos carnavales de la ciudad bajo el Ente de Carnaval y trabajar de manera sostenida durante todo el año. “Creemos que la organización de los Pequeños Duendes debe pensarse de forma anual, con talleres, con el acompañamiento de las comparsas de mayores y con un espacio donde los chicos puedan canalizar sus demandas”, indicó, adelantando que el proyecto será elevado al Ejecutivo Municipal.

Sánchez también destacó el crecimiento del carnaval infantil en cantidad y calidad, celebrando la incorporación de nuevas comparsas, como Ferroverá, que representa al Club Ferro y fue muy bien recibida por el resto de los referentes. “Es un orgullo ver cómo este carnaval crece año a año y cómo los mayores acompañan y comparten su experiencia”, remarcó.

En cuanto a las fechas, recordó que el Carnaval de los Pequeños Duendes se desarrollará el domingo 8, el martes 17 y el domingo 22, e hizo un llamado especial al público que asista. “Que vengan a disfrutar, a compartir, a sacarle fotos a los peques y a pasarla tranquilos. Los mayores no debemos opacar esta fiesta que tanto les costó preparar”, insistió.

Finalmente, transmitió el saludo del intendente Francisco Azcué, quien no pudo estar presente por razones personales, y aseguró que desde el municipio existe un fuerte acompañamiento al carnaval infantil. “Es el semillero del carnaval de Concordia y debemos cuidarlo. Los chicos se preparan durante todo el año para cumplir el sueño de desfilar y nosotros, como adultos, tenemos que estar para aplaudirlos y acompañarlos”, concluyó.