Los gremios destacaron el compromiso de Frigerio frente a la crisis de Granja Tres Arroyos

Los representantes de los cuatro gremios que agrupan a los trabajadores de Granja Tres Arroyos destacaron el compromiso y el seguimiento permanente que el gobernador Rogelio Frigerio viene realizando frente a la crisis que atraviesa la empresa, luego de una reunión mantenida este jueves en la Casa de Gobierno.

Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano. La reunión estuvo centrada en la compleja situación de la planta de Concepción del Uruguay, donde más de 900 trabajadores permanecen sin poder desempeñar sus tareas y con salarios adeudados desde fines de abril.

«Conoce en profundidad la situación»

Uno de los dirigentes que valoró el encuentro fue Rubén Lafuente, secretario general nacional de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), quien destacó el nivel de involucramiento del mandatario provincial.

Según explicó, durante la reunión se expuso la gravedad del conflicto, que no solo afecta a Entre Ríos sino también a otras provincias donde opera la empresa. En ese contexto, resaltó que Frigerio conoce en profundidad la problemática y viene manteniendo contactos con distintos actores vinculados al sector, lo que demuestra un seguimiento sostenido y no una intervención circunstancial.

Respaldo y escucha a los trabajadores

Por su parte, Carlos Molinares, secretario de Organización de la Federación de la Carne, calificó como muy positiva la reunión y remarcó que los representantes de las cuatro organizaciones sindicales fueron escuchados por el gobernador.

Asimismo, señaló que Frigerio expresó su compromiso de continuar buscando alternativas que permitan la reactivación de la empresa y la preservación de las fuentes laborales, destacando la importancia de que las inquietudes de los trabajadores sean atendidas por las autoridades provinciales.

Una salida con participación del Estado

En la misma línea, Edgardo Mayer, delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sostuvo que es necesario trabajar de manera conjunta para atraer inversores que permitan recuperar una actividad con potencial de crecimiento.

También Daniel Leo, secretario de Junta de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, calificó el encuentro como «muy importante» y destacó la decisión compartida entre los gremios y el Gobierno provincial de seguir impulsando alternativas que garanticen la continuidad de los puestos de trabajo.

Asistencia económica mientras continúa el conflicto

Los dirigentes sindicales también pusieron en valor las medidas de asistencia que la Provincia ya comenzó a implementar para acompañar a los trabajadores afectados.

Entre ellas, mencionaron el pago de un subsidio extraordinario de 200.000 pesos, que comenzó a percibir un grupo de empleados esta semana, además de la ayuda alimentaria y la aplicación de una tarifa social diferenciada para el servicio de energía eléctrica.

Para los gremios, este conjunto de acciones refleja una gestión activa por parte del Gobierno de Entre Ríos en un conflicto que mantiene en incertidumbre a cientos de familias y cuya resolución continúa siendo una prioridad para preservar el empleo y la actividad productiva en la provincia.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas