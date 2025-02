“Los intendentes saben que valen más que los gobernadores en algunos territorios”

Viviana Isasi, de la consultora Isasi – Burdman analizó en diálogo con el programa Lo que Queda del Día, en Oíd Mortales Radio de Concordia, el panorama político argentino después del tiro en el pie de Javier Milei cuando promocionó, o sólo difundió, una cripto moneda que dejó un tendal de estafados con pérdidas de millones de dólares.

De acuerdo a las mediciones que hicieron posteriores a aquel 14 de febrero, Milei “no gastó nada de capital político” por haber fijado durante horas un tuit que eliminó después de que los impulsores de la criptomoneda de la que él había hablado muy bien como alternativa de inversión se desplomó provocando una estafa estimada en 287 millones de dólares.

Según esas encuestas, La Libertad Avanza sigue midiendo en torno del 37% como fuerza electoral y el primer mandatario mantiene el apoyo del 55%.

La conclusión a la que arriba, es que la oposición no supo capitalizar y maniobró muy mal ante una muy buena oportunidad servida por el Jefe del Estado.

En las mediciones subnacionales, que arrojaban mejores resultados en tanto más “mileísta” se mostrara el dirigente medido, tampoco hubo consecuencias negativas. Evaluó que en la Región Centro, “el primero que habló fue (Maximiliano) Pullaro, gobernador de Santa Fe, que fija su postura en un lugar estratégico con la aparición de (Mauricio) Macri en una escena realmente de mucho poder económico, que es la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Qué dice Pullaro? Que está del lado de Milei, ¿y por qué? porque entiende perfectamente que su electorado es el mismo que tiene Milei”, consideró.

Dijo que “lo mismo hace el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, cuando dice que no es necesario un juicio político pero que de alguna manera se aprende una lección: repite lo que dice Milei”.

Estimó que “lo que están viendo los gobernadores de la Región Centro es que comparten el electorado con Milei y no están haciendo un contrapelo, no están peleándose con su propio electorado. Están siendo muy estratégicos”, definió. “Pero el gran problema es cómo va a hacer La Libertad Avanza para diferenciarse de los gobernadores o que los gobernadores no crezcan a costa de La Libertad Avanza porque hay mucha estrategia de confusión del electorado respecto de si sos opositor o estás del mismo lado».

Después de repasar el contexto nacional y provincial, buena parte de la charla con Viviana Isasi se centró en cómo les está yendo en las encuestas a los intendentes entrerrianos.

«Los intendentes han sido la gran novedad. Decimos con Julio Burdman que es ‘la hora de los intendentes‘, porque en todo lo el año 2024 han sido los que más han crecido en imagen», enfatizó Isasi.

Argumentó que «eso tiene que ver principalmente con que han tenido la posibilidad de explicarle al electorado y al ciudadano, por esta cuestión de cercanía que los favorece, que todos los ajustes fueron a causa de los gobiernos nacional y provincial». Remarcó la idea de que «somos un país muy presidencialista: están el presidente, los intendentes y luego el gobernador: ese es el nivel de relevancia que tiene para la ciudadanía».

Destacó que «todos los intendentes, sobre todo los nuevos, la camada de los que han podido darla vuelta, como el caso de Concordia o Gualeguaychú, son intendentes que además están corriendo con una ventaja de que son ‘lo nuevo’ y tienen una imagen mucho más arriba que el resto», en referencia a los jefes comunales de ciudades que cambiaron de signo político. «Pero en general los intendentes están todos muy bien», insistió.

Acerca de cuánto le puede durar a los intendentes ‘ser lo nuevo’ y si es posible que al electorado se le empiece a agotar la paciencia si no encuentran respuestas de gestión, respondió que «los intendentes en la provincia de Entre Ríos han sido muy audaces porque (la coyuntura) les ha permitido tener mejor caja que en otros años. Hay muy buenas administraciones en las intendencias y tienen superávit, algo que no le pasaba a la provincia de Entre Ríos. Tienen una diferencia a favor respecto a la administración provincial y eso les ha dado respaldo», explicó.

Viviana Isasi destacó que «los intendentes saben» que estas son las fichas con las que empieza a acomodarse el tablero electoral «y saben perfectamente que valen más incluso que los gobernadores en algunos territorios y están viendo la estrategia de eso», estimó.

«Porque no es como antes -agregó- que el intendente dependía de la imagen del gobernador. Ahora en muchos casos los gobernadores dependen de la imagen de los intendentes que están arriba de los gobernadores en algunas ciudades».

Consideró además que esta situación hará que los intendentes tengan un juego de más peso en este turno electoral.

Puso «como ejemplo de coyuntura» al inicio de clases de este lunes con el conflicto docente vivo a cuyo costo lo paga el gobernador y a los intendentes no les pega.

Insistió en que «los intendentes tienen más territorialidad, más cercanía con sus ciudadanos y no han tenido problemas económicos para poder afrontar lo que ha sido todo el ajuste del año pasado. No es la misma situación de los gobernadores y sobre todo de la provincia de Entre Ríos que ha tenido que equilibrar las cuentas todo el año pasado y no ha podido brindar aumentos a los empleos públicos», en la medida que reclaman los gremios.

Y aunque admitió que el ajuste también sirve como argumento, advirtió que «tampoco le pueden pegar al presidente» y recordó aquello de que «la provincia de Entre Ríos es de las las más mileístas de toda la Región Centro lo que obliga a calibrar el discurso. Y eso lo explican mucho mejor los intendentes que el propio gobernador», remarcó.

Respecto de Rogelio Frigerio, consideró que frente a nuevo conflicto docente que amenaza con ensombrecer el arranque de la actividad, «ahora está mejor plantado que el año pasado, tiene mejores números y creo que va a tener la posibilidad también económica de poder enfrentar algunas otras políticas, como la obra pública, al menos esas son las expectativas».

La bala de plata desperdiciada por la oposición

Concedió Viviana Isasi que el criptogate fue un daño autoinfligido por el presidente de la Nación, Javier Milei, pero pidió tener en cuenta «muchas otras variables en esta situación».

«La oposición no ha podido liderar una agenda que la posicione. Tenía un gran tema, pero lo toma Cristina (Fernández de Kirchner) de una manera muy beligerante, muy áspera, y no logra algo homogéneo. Allí el gobierno termina ganando la pulseada. porque siempre cuando se polarizan las discusiones en estos términos, el gobierno gana», analizó. «Porque plantea enfrente está todo el resto de la oposición que se junta y yo quedo de este lado, en contra de la casta. Ese es un discurso en el que el gobierno siempre termina ganando. pasó también cuando, por ejemplo, se trató de politizar las marchas (en defensa del presupuesto universitario)», expresó.

«Por otra parte, -agregó- lo que termina pasando en el Congreso, y de alguna manera, podemos decir la amplificación de la discusión política interna de la Argentina, también termina dándole una ventaja al gobierno porque termina obteniendo unas leyes que habían sido propuestas por el Ejecutivo liderando nuevamente la agenda pública con los proyectos de seguridad y obteniendo también el aval por parte de la oposición para la suspensión de las PASO, por ejemplo».

«Luego lo que termina pasando en Estados Unidos, le permite al gobierno seguir diciendo que es un partido de la tecnología es un partido de la innovación, a pesar de que ha iniciado la semana justamente con un tema que le podía pegar justo en su núcleo duro, con el tema de las criptomonedas», consideró.

Cerró que «la semana, mirando con un plano más óptico de perspectiva, empezó con un tema crujiente y termina pasando la tormenta y ganándola el Presidente».

Respecto de si fue pericia del gobierno o impericia de la oposición, consideró que «la oposición lo capitalizó de manera errónea, porque quizás también hubiese podido ser posible liderar la agenda desde otros temas. La oposición plantea una propuesta de juicio político y eso a la mayoría de la población no le parece oportuno, no era por ahí: tiene un 80% de rechazo el pedido de juicio político«, precisó

Acerca de si es prematuro hablar de un impacto electoral del criptogate, dijo que «las mediciones que nosotros hicimos durante toda la semana nos dan que Milei sigue teniendo una imagen totalmente consolidada en el país y la intención de voto de La Libertad Avanza sigue en 37 puntos. No ha habido modificaciones, algunas oscilaciones respecto de las otras fuerzas políticas pero cuando uno le pregunta al electorado si va a apoyar en las próximas legislativas candidatos que apoyan a Milei o candidatos que se oponen a Milei, sigue teniendo el mismo número porque me parece que si se da este tipo de oportunidad y la discusión se polariza sigue estando el núcleo duro en cada uno de los frentes: quienes se oponen a Milei van a seguir oponiéndose y quienes están a favor del Presidente en este núcleo del 55% que tiene imagen positiva no encuentran dificultades para las expectativas que tiene ese electorado».

Advirtió no obstante que «si Milei no tiene resultados económicos o se le complica alguna variable de la inflación ahí sí podría llegar a tener impacto su imagen. Pero el tema de las criptomonedas, cuando uno le pregunta a la población en general, el 80% dice no está relacionado con ese mercado entonces mientras no afecte directamente a la suba del dólar, no afecte directamente a la inflación o no afecte directamente a la economía argentina el Presidente va a poder seguir teniendo esta aceptación».

Respecto de la percepción del público de si la participación de Milei en el criptogate fue una estafa, respondió «nosotros no hicimos esa pregunta. Sí le preguntamos si le cree o no le cree a Milei luego de la explicación que él dio y hay un 55% que le cree. Pero ahí, eso se corresponde mucho con el electorado, es su electorado que lo sigue bancando».

Acerca de las posibilidades de una mayor perdurabilidad en la agenda pública del criptogate, comparado con la fugacidad que suelen tener los temas políticos en la Argentina, consideró «dos cosas: primero, que vivimos en un país hiperinformado. La gente está realmente muy informada, segundo, muy politizado». Contó que «nosotros recorremos el país y vamos a localidades muy aisladas con muy poca población y la gente habla de política en todo el país, El que dice que la política no le importa a nadie se equivoca».

En función de eso evaluó que «este tema puede llegar a tener continuidad en los medios de comunicación. Va a depender también de cómo siga el Presidente, porque él sí está obligado a mantener el espectáculo y el entusiasmo de sus seguidores».

Dijo que «esa es una característica de este presidente que ha liderado la agenda desde que empezó el gobierno. Siempre tiene un tema que impone, siempre tiene una nueva iniciativa, tiene un nuevo tema, genera comunicación. Es algo que ya acostumbró a su propio electorado y va a tener que ahora tener una nueva carta para mantener el entusiasmo».

«Tenemos que mirar un poco el proceso de lo que fue esa semana. Inicia muy complicada, el propio gobierno no sabe bien qué línea tomar respecto al tema, espera en unas horas y me parece que luego con todo lo que se dio y todas las cartas que se barajaron ya el análisis final es otro. En el medio, obviamente, el juego de la oposición era determinante aunque no creo que haya sido lo único», resumió.

Agregó: «en el medio, la aparición de Cristina, obviamente era lo que Milei esperaba. Le dio una mano».

Reflexionó que «Milei le había dado una mano a la oposición en el hecho de encontrar un tema porque la oposición no había encontrado un tema para enfrentarse con Milei. No tenía un tema de contrapunto. Pero que lo tome Cristina de la forma que lo tomó con ese dialecto bastante fuera de lo esperado, vuelve a ser como la política clásica de Cristina con una cuestión mucho más punzante y más chabacana. Ahí le hace un favor a Milei, hubiese podido ser otra la estrategia».

Expresó que «eso se completa con la agenda del Congreso porque se equivoca la oposición al querer crear una comisión investigadora. Se enreda con un tema que no es pertenencia del legislativo, sino que es pertenencia del Poder Judicial. Luego terminan haciéndose solo la zancadilla en el Congreso y encima el peronismo termina votándole la suspensión de las PASO».

También esta Milei la gana porque no le pega directamente a su núcleo. Si Milei falla en la economía, porque a Milei se lo vota principalmente porque es un político distinto y sigue siéndolo porque es un político que promete una estabilidad económica y ha podido mostrar resultados y cuando comete errores se muestra como un ciudadano común que comete errores.

En este caso los errores no van directamente a su plataforma electoral pero si lo fueran creo que la cuestión sería distinta. Si realmente el ciudadano de a pie se sintiera perjudicado en su economía diaria la valoración sería diferente. Hasta ahora se lo está juzgando al presidente evidentemente por los resultados económicos y le dejan pasar errores.

Destacó también «la audacia y la rapidez que tiene Milei para también hacer un contrapelo porque termina en Estados Unidos con un super mega show con Elon Musk, pudiendo seguir diciendo que a pesar del criptogate es el presidente de la tecnología, que lidera el partido de la tecnología porque lo tiene a Elon Musk promocionando su política. Es muy rápido, realmente le salió bien»

Respecto de si no gastó nada de capital político en esto, dijo Viviana Isasi que «según los números, no. Mientras siga manteniendo ordenada la economía, el dólar estable, la inflación a la baja le perdonan mucho. Claramente a Milei se le perdona mucho por esta visión del ciudadano común».

– ¿Se le va a seguir perdonando de la misma manera a Milei?

– Está muy relacionado a esto. En qué materia se puede llegar a equivocar. Acá estamos diciendo que en el tema de las criptomonedas el 80% de la población dice que no tiene ni idea del tema, no le afecta y además el 55% te está diciendo que no va a afectar la economía argentina.

Fuente: Redes de Noticias – Oíd Mortales Radio