Los más chicos llenaron de ritmo, color y alegría el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”

La primera noche tuvo como protagonistas a las comparsas Los del Río, Los Peques de Camba Paso, Villa Samba, Los Enanitos del Carnaval, Bella Flor, Ferro Berá y Los Cabezones, que colmaron el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” de música, ritmo y color, recibiendo el cálido aplauso y el reconocimiento del público presente.

Durante el acto de apertura, el presidente municipal de Concordia, Dr. Francisco Azcué, destacó el valor social y cultural de esta iniciativa. “Es una enorme alegría poder compartir este comienzo junto a las familias y ver a los chicos disfrutar y ser protagonistas. El Carnaval de los Pequeños Duendes representa valores fundamentales como la inclusión, la cultura y la identidad de nuestra ciudad, y desde el Municipio vamos a seguir acompañando y fortaleciendo este tipo de iniciativas”, expresó.

Por su parte, el director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, remarcó el trabajo colectivo que hace posible cada edición. “Este carnaval está pensado para que los chicos vivan una experiencia única, donde puedan expresarse, aprender y disfrutar. Detrás de cada desfile hay un enorme esfuerzo de las comparsas, las familias y los equipos municipales. Es una fiesta gratuita, cuidada y organizada para toda la comunidad”, señaló.

El Carnaval de los Pequeños Duendes 2026 continuará en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio los días 17 y 22 de febrero, a partir de las 20 horas. En la última jornada se llevará adelante una acción solidaria, invitando al público a colaborar con la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a una institución social de la ciudad.

Desde la Municipalidad de Concordia y el Ente Permanente de Carnaval se invitó a toda la comunidad a seguir acompañando y disfrutando de esta celebración que pone en valor la creatividad, la alegría y el protagonismo de las infancias concordienses.

Del inicio de esta edición participaron el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio; el subsecretario de Gobierno, Lucas Fuscado; el subsecretario de Cultura y Educación, Carlos Gatto; las concejales Eliana Lagraña y Silvina Ovelar; junto a otros funcionarios municipales y representantes de las comparsas que forman parte del Carnaval de los Pequeños Duendes 2026.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas