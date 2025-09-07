Los números en Buenos Aires indignan a Maya: “Por los corruptos que negaron la interna, hubiéramos ganado en Entre Ríos”

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Maya sostuvo que los guarismos bonaerenses son la prueba de que “si en Entre Ríos el peronismo iba unido, ganaba cómodamente las elecciones de octubre”.

El histórico referente cargó con dureza contra la dupla Adán Bahl–Bruno Michel, a quienes responsabilizó por la fractura del justicialismo entrerriano.

“Viendo los resultados de Buenos Aires, me aumenta la indignación con los corruptos que negaron interna en Entre Ríos y explotaron el PJ”, lanzó.

En la misma línea, agregó, “No tengo dudas de que en unidad hubiéramos ganado cómodamente. Ahora, porque Bahl y su pandilla necesitaban fueros, perdemos la oportunidad de recuperar el peronismo”.

Maya no ocultó su pesimismo respecto al futuro del partido en la provincia y advirtió que será muy difícil recomponer la unidad después de este proceso.

“Hay que terminar con la pandilla de Bahl”, disparó.