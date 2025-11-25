Los paseos en bicicleta por la costanera de Concordia volvieron con una novedad

Desde el Ente de Gestión Costanera destacaron que es una propuesta que tiene muy buena repercusión en la comunidad: “Tuvimos un fin de semana con muy buen tiempo, con mucha gente en los distintos sectores de la costanera que no solo disfrutaron del lugar sino también de los paseos en bicicleta”.

“Además, tenemos como una nueva opción hacer paseos en cuatriciclos a pedal, pensados para dos o más personas, con los cuáles se puede recorrer el circuitos sustentable, cuidando el ambiente, respetando el entorno y ser una alternativa de recreación más para quienes nos eligen” remarcaron.

El servicio funciona en el gazebo lateral al Museo “Costa Ciencia” y está disponible todos los sábados, domingos y feriados, desde las 17 horas.