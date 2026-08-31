Los seis imputados por el robo agravado en la zona de San Jaime tendrán 60 días de prisión preventiva

Los seis hombres imputados por el robo agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el pasado 12 de agosto en el establecimiento La Rosalía, en la zona de Tatutí, permanecerán 60 días en prisión preventiva, según resolvió este lunes al mediodía el juez de Garantías Darío Guillermo Mautone.

La medida había sido solicitada por la fiscal Dalia Verdura Pons, quien había requerido un plazo de 90 días. Tras repasar lo ocurrido durante la audiencia realizada el sábado y analizar los elementos incorporados a la causa, el magistrado determinó finalmente un plazo de 60 días.

Los imputados no estuvieron presentes en la sala durante la audiencia de este lunes. Actualmente permanecen alojados en la Comisaría de Chajarí y en los próximos días serán trasladados a unidades penales que cuenten con disponibilidad para cumplir la medida cautelar.

La prisión preventiva se extenderá hasta el 29 de octubre, fecha en la que está prevista una nueva audiencia para analizar la situación procesal de los acusados.

Los elementos que valoró el juez

Al fundamentar su decisión, Mautone consideró que los elementos reunidos hasta el momento por la Fiscalía ofrecen suficiente convicción para sostener, en esta etapa de la investigación, la probable participación de los seis imputados en el hecho.

El magistrado destacó en reiteradas oportunidades el trabajo desarrollado por la Fiscalía y por el jefe de Investigaciones de la Policía, Oscar Fernández, al que calificó como minucioso y detallado.

Entre los elementos mencionados durante la audiencia se encuentran registros fotográficos de los imputados, imágenes de los vehículos involucrados y registros correspondientes a las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos.

Según explicó el juez, esos elementos permitieron establecer coincidencias temporales y espaciales entre los involucrados durante la jornada en que ocurrió el atraco.

Qué plantearon las defensas

Los abogados defensores cuestionaron distintos aspectos de la acusación y señalaron, entre otros puntos, la falta de una determinación precisa de la participación que habría tenido cada uno de los imputados en el hecho.

Las defensas estuvieron a cargo de Gustavo Rader, por Lucas Perini; Andrés Pessolani, por Sebastián Arias y Enrique Burna; Rodrigo Álvarez y Gilberto Matías De Vecchio, por Daniel Montenegro; Ricardo Temporetti, por Iván Viviani Nonini; y Ariel Monzón, por Ariel Buchanan.

Los letrados habían solicitado la libertad de sus representados, proponiendo distintas medidas de coerción, entre ellas arrestos domiciliarios y la presentación de garantes.

Sin embargo, el juez consideró que en esta instancia correspondía mantener la privación de la libertad de los seis imputados.

Los vehículos y los movimientos investigados

De acuerdo con los elementos expuestos durante la audiencia, Iván Viviani Nonini, Lucas Perini, Ariel Buchanan y Daniel Montenegro están acusados de haber ingresado al establecimiento a bordo de la camioneta que posteriormente fue incendiada y de haber concretado materialmente el robo.

En cuanto a Sebastián Arias y Enrique Burna, la investigación habría establecido una relación de carácter laboral y comercial entre ambos.

También fueron analizados los movimientos de distintos vehículos presuntamente vinculados con los imputados. Entre ellos aparecen una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux roja, un Peugeot 208 y una Ford EcoSport, cuyos desplazamientos coincidieron en la estación de servicios La Nueva durante la jornada del atraco.

A ello se sumaron registros que, según lo expuesto en la audiencia, permitirían acreditar contactos personales entre algunos de los involucrados.

Otro elemento mencionado fue que varios de esos vehículos, algunos de ellos propiedad de Arias, se encontraban ofrecidos para la venta en la concesionaria de Burna.

La investigación continúa

Durante la exposición del juez también se hizo referencia a la posible participación de otros vehículos y personas que todavía son materia de investigación.

En ese sentido, en el expediente aparecen mencionados un Volkswagen Gol y un camión, cuyos movimientos fueron incorporados a la investigación.

De esta manera, la causa continuará durante las próximas semanas con los seis imputados bajo prisión preventiva. El 29 de octubre, una nueva audiencia deberá definir cómo continúa la situación procesal de cada uno de ellos.

Mientras tanto, la investigación fiscal continuará avanzando sobre los elementos reunidos y no se descarta que puedan surgir nuevos involucrados o datos vinculados con la planificación y ejecución del robo ocurrido en La Rosalía.

Con informacion de Chajari al Dia