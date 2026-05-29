Los soberanos de Malvinas mantienen viva la memoria

Las profesoras Marcela Troncoso y Lidia Monzón Guichón, junto a Liliana Rueda, rectora de la Escuela Secundaria N.º 14 “Alejandro Carbó”, y el estudiante Gino Bruno, de 3.º año 4.ª división, participaron del proyecto “Voces de Malvinas”, dirigido por la Dra. María Sofía Vassallo para la Universidad de Lanús.

En esta oportunidad, fue entrevistado el Veterano de Guerra de Malvinas, Sr. César Alberto Ceballos, quien compartió su experiencia y testimonio, aportando a la construcción de la memoria colectiva y al reconocimiento de quienes defendieron nuestra soberanía.

Además, adelantaron que muy pronto será presentado y expuesto el material grabado en los estudios, permitiendo que la comunidad pueda conocer y escuchar estas historias que forman parte de nuestra memoria e identidad nacional.

Por Exequiel Bond