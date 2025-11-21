Los tentáculos de Michel y los pedidos de expulsión del PJ

El Consejo Provincial del Partido Justicialista recibió esta semana dos pedidos de sanciones a afiliados. En un caso, la solicitud apunta al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a su esposa, la senadora Patricia Díaz, a quienes piden expulsar por «traición comprobada y actividad antipartidaria». Firman esa misiva los dirigentes peronistas de Santa Elena, Sebastián Sabo y María Evangelina Quartino, referentes del espacio Renovación Santa Elena, según publicó la Página de Tarea Fina Noticias.

El operador de billetera gorda

Fuentes del mismo Partido Justicialista de Entre Ríos. indicaron a Diario del SUR Digital, que detrás de «esta purga stanilista», está la mano del electo diputado nacional y ex Jefe de Aduanas, Guillermo Michel. Aseguran que todo es una operación desde las sombras con el beneplácito de la intendente de Paraná, Rosario Romero.

Pero no todo queda allí. Según la fuente, «Michel viene desarrollando desde hace tiempo una red, mediante la compra de dirigentes, militantes, medios de comunicación, en donde tampoco se descartan sobres abultados a periodistas de toda la provincia. La pregunta es ¿De dónde saca tanto dinero?» se preguntó la fuente en cuestión.

La lista negra

Continuando con lo publicado por Tarea Fina Noticias, En el segundo pedido, las firmas son muchas más y apuntan directamente a todos los candidatos y candidatas que compitieron en las legislativas nacionales con listas por fuera del PJ. En este caso, se solicita al Tribunal de Disciplina que considere «sanciones», lo que abre la posibilidad de distintas resoluciones.

Los señalados son: Carolina Gaillard, Héctor Maya, Carina Domínguez, Domingo Daniel Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, Paola Rubattino, Gustavo Raúl Guzmán, Silvio Fabián Farach, Federico Olano, Luna

Valentina González, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad, Ariel Christian Fernando Villanueva, Claudia Daniela Quiróz, y Oscar Daniel Barzola.

En comunicación con Diario del SUR Digital, el dirigente de Gualeguaychú, Federico Olano, que participó en las últimas elecciones como candidato a diputado nacional por la Lista N°503, desmintió lo publicado por Tarea Fina Noticias, en donde se lo sindica como pasible de ser expulsado del Partido Justicialista de Entre Ríos. En ese sentido, Olano indicó que hace rato no pertenece más al Partido Justicialista y más precisamente, desde el 8 de mayo del 2025, como se puede ver en el siguiente facsímil de renuncia: