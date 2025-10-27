Luciano Dell Olio: “La clave fue no mentirle ni prometerle nada a los concordienses”

“Desde el inicio dijimos la verdad —expresó Dell Olio—. No le prometimos a la gente cosas imposibles. Les hablamos con sinceridad, les dijimos que todavía faltan muchas cosas por hacer, pero que estamos trabajando en eso. Creo que los concordienses valoraron la honestidad y el compromiso más que los discursos vacíos”.

El funcionario resaltó que la campaña se centró en el territorio, recorriendo los barrios y escuchando a los vecinos. “Nosotros sabíamos lo que nos iban a decir porque tenemos relevadas las necesidades. No fuimos con promesas para los tres días previos a la elección, fuimos con propuestas reales y la gente lo entendió”, sostuvo.

Consultado sobre la importancia de la figura del intendente en la elección, Dell Olio afirmó: “Francisco Azcué se puso la campaña al hombro, pero no se plebiscitó la gestión municipal. Fue una elección donde la gente eligió seguir acompañando un modelo de trabajo que da resultados. El justicialismo no supo proponer, solo se dedicó a criticar, y la ciudadanía respondió con claridad”.

Asimismo, subrayó la articulación entre los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal— como una oportunidad para fortalecer el desarrollo local. “Ahora se abre una nueva etapa para Concordia. Tenemos que seguir trabajando juntos, con el gobernador Frigerio y el presidente Milei, para aprovechar este momento y transformar la realidad de los concordienses”, indicó.

En otro tramo de la entrevista, Dell Olio también valoró el rol del radicalismo dentro de la alianza gobernante: “El radicalismo fue muy responsable en respaldar este espacio político. Más allá de las diferencias, la mayoría acompañó con madurez y compromiso. Esta es una coalición que se construye sobre el respeto y la democracia interna”.

Finalmente, dejó un mensaje para los vecinos: “Concordia está cambiando, pero los cambios verdaderos se construyen con tiempo, gestión y trabajo. Este triunfo nos llena de orgullo, pero también nos compromete a seguir demostrando, con hechos, que estamos para transformar la ciudad”.