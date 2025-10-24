Luciano Dell’Olio: “Azcué se puso la campaña al hombro, pero el domingo no se plebiscita el gobierno municipal”

Durante la entrevista, Dell’Olio reconoció que el jefe comunal “se puso la campaña al hombro”, aunque aclaró que la elección del domingo no constituye un plebiscito sobre la gestión municipal, ya que “no se eligen cargos locales”.

“Azcué acompañó como un militante más, convencido de lo que se está haciendo en Concordia. Lo hizo porque cree en los valores que defendemos y en la transformación que estamos llevando adelante, pero no es una elección municipal”, enfatizó.

Una campaña “con altos y bajos, pero con un cierre en muy alto”

El funcionario radical calificó la campaña como “difícil”, por tratarse de una elección de medio término donde no se eligen cargos ejecutivos. “Estas instancias siempre son complejas porque no hay un despliegue territorial como cuando se eligen intendentes o gobernadores, pero logramos cerrar muy arriba”, sostuvo.

Según Dell’Olio, el oficialismo local se concentró en defender la gestión municipal y en “contarle al vecino lo que se está haciendo y cómo se está planificando la ciudad”.

“Aprovechamos la campaña para rendir cuentas, escuchar críticas y explicar decisiones. La gente nos agradece por decir la verdad, por ir de frente y por trabajar con honestidad”, aseguró.

El secretario de Gobierno destacó la coordinación entre las gestiones municipal, provincial y nacional, “Estamos convencidos de que este es el camino correcto. Se están haciendo cosas que no se hicieron ni en los momentos de mayor bonanza económica. Por eso creemos que hay que seguir profundizando este modelo de cambio”.

“El radicalismo acompaña plenamente la alianza”

Consultado sobre el respaldo interno a la candidatura de Eliana Lagraña, Dell’Olio remarcó que la Unión Cívica Radical “dio un apoyo contundente” a la alianza con La Libertad Avanza.

“El 75% del Congreso del partido votó a favor y más del 70% de los afiliados acompañaron a nuestros candidatos en la interna. No hay disidencias importantes, el radicalismo está comprometido con este proyecto”, afirmó.

El funcionario también valoró el trabajo territorial de la candidata a diputada nacional Lagraña

“Eliana recorrió más de la mitad de los barrios de Concordia, hablando cara a cara con los vecinos. Es una joven dirigente que representa una nueva generación de radicales que creen en la transparencia, la participación y la verdad”, subrayó.

“El justicialismo no está cómodo en el rol de oposición”

En otro tramo de la entrevista, Dell’Olio consideró que la campaña del peronismo en Concordia “fue particular” y que el justicialismo “todavía no se adapta al lugar que ocupa hoy”.

“Intentaron llevar la discusión al plano municipal, pero fue una chicana más. Nosotros seguimos enfocados en gestionar y en comunicar lo que hacemos”, señaló.

Finalmente, el funcionario llamó a los concordienses a respaldar la lista que impulsa la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza, destacando la importancia de tener representantes locales en el Congreso Nacional:

“Queremos que Concordia tenga una voz en el Congreso que gestione cosas para nuestra ciudad y para Entre Ríos. Este domingo pedimos el acompañamiento a la lista que representa ese cambio”, concluyó Dell’Olio.

