Luciano Dell’Olio: “La verdad que sentimos el acompañamiento de los vecinos”

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el funcionario sostuvo que el discurso del jefe comunal tuvo “dos partes importantes”: un balance de los logros alcanzados durante 2025 y una proyección ambiciosa para 2026.

“Ordenar el municipio fue parte de la campaña y sigue siendo un eje central. Consideramos que todavía hay mucho por ordenar, pero eso nos permitió tener las cuentas equilibradas en un momento muy complicado para los municipios del país”, señaló.

Según explicó, ese ordenamiento financiero posibilita ahora avanzar con inversiones significativas en infraestructura y desarrollo, tal como fue anunciado durante la apertura legislativa.

Cambio cultural y nueva relación con el Estado

Dell’Olio puso especial énfasis en lo que definió como un cambio cultural en la relación entre el ciudadano y el Estado. En ese sentido, afirmó que la transformación no solo responde al contexto económico nacional, sino también a una convicción política de modificar la lógica de dependencia.

“Estamos convencidos de que la relación ciudadano-Estado necesitaba un cambio en la forma de asignar recursos y en la manera de entender el rol del Estado. Queremos poner el foco en la autonomía de las personas, en fortalecer sus capacidades para que no dependan exclusivamente del Estado”, expresó.

El secretario consideró que este proceso se está dando en todo el país y sostuvo que Concordia debe adaptarse a esa nueva dinámica. “El que no quiera verlo va a quedar con una mirada vieja de la política. Nosotros estamos convencidos de que esta es la mejor manera de salir adelante”, agregó.

“Somos facilitadores, el protagonismo es del vecino”

Para Dell’Olio, el objetivo es construir una ciudad productiva y pujante, donde el protagonismo lo tenga el ciudadano comprometido. “Los políticos estamos de paso, somos facilitadores. Es el vecino quien va a sacar adelante Concordia”, afirmó.

En ese marco, aseguró que la gestión percibe un respaldo social tanto en el resultado electoral como en el acompañamiento cotidiano en el territorio. “La verdad que sentimos el acompañamiento de los vecinos”, subrayó.

Finalmente, adelantó que el gobierno municipal continuará enfocado en reordenar y reasignar recursos con criterios técnicos y basados en datos, priorizando las áreas de mayor necesidad. “No vamos a tomar decisiones intuitivas, sino con información concreta que nos permita invertir donde realmente hace falta”, dijo.