Luck Ra, La Joaqui, Las Pelotas y Damas Gratis serán protagonistas de la Fiesta Nacional de la Playa 2026

La grilla artística ofrecerá propuestas para todo público, con variedad de géneros que van desde el rock hasta la cumbia, pasando por el RKT y espectáculos destinados a las infancias. Entre los principales números, Topa + Pim Pau serán los encargados de hacer bailar a los más pequeños; Las Pelotas traerá todo el rock a La Histórica; Damas Gratis hará vibrar al público con su cumbia; La Joaqui + DJ Alan Gómez para los adolescentes, mientras que el cordobés Luck Ra hará bailar a jóvenes y adultos al ritmo del cuarteto.

Además de la propuesta musical, el público podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica a cargo de emprendedores y comercios locales. Habrá comidas rápidas, opciones veganas y alternativas aptas para personas celíacas, garantizando variedad y calidad para todos los gustos.

Como cada año, también estará presente el tradicional Paseo Artesanal, que contará con más de 30 stands donde se podrán adquirir productos de diversos rubros elaborados por artesanos y emprendedores de la región.

De esta manera, Concepción del Uruguay se prepara para vivir la 37ª Fiesta Nacional de la Playa de Río, una celebración que reúne música, gastronomía y artesanía, pensada para que tanto uruguayenses como turistas disfruten de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer del 14 al 18 de enero.

Programa

Miércoles 14 de enero: Topa + Pim Pau

Jueves 15 de enero: Las Pelotas

Viernes 16 de enero: Damas Gratis

Sábado 17 de enero: La Joaqui + DJ Alan Gómez

Domingo 18 de enero: Luck Ra

