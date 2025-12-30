Luck Ra lidera la venta de entradas y está a punto de agotar el sector principal de plateas

Desde la organización informaron a 7Paginas, que las entradas continúan a la venta tanto de manera online, a través de la plataforma www.1000tickets.com.ar

, como en los distintos puntos de venta habilitados en la ciudad. Asimismo, aclararon que una vez agotado el sector principal de plateas, se irán habilitando nuevos sectores de manera progresiva para responder a la demanda.

En Concepción del Uruguay, los puntos de venta presenciales funcionan en la Oficina de Turismo (Galarza y Supremo Entrerriano), de lunes a domingo de 10 a 14 horas; en el Predio Multieventos (Belgrano y Maipú), de 14 a 20.30; y en la Costanera Isla del Puerto, en el pórtico de ingreso, planta baja, también de 14 a 20.30. Además, continúa habilitada la venta vía WhatsApp, de lunes a viernes de 9 a 16 horas, comunicándose al 351-3248-545.

Desde la organización recordaron que los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 la venta presencial quedará suspendida, pudiendo adquirirse entradas y plateas únicamente a través de la web oficial.

En cuanto a los valores, los precios varían según el día y la etapa de compra anticipada. El miércoles 14 de enero, con PIM PAU y TOPA, las entradas anticipadas parten desde los 12.000 pesos, mientras que el jueves 15 será el turno de Las Pelotas, sin plateas disponibles. El viernes 16, con la noche de Damas Gratis, y el sábado 17, con DJ Alan Gómez y La Joaqui, los valores se ubican desde 16.500 pesos en preventa.

El cierre, el domingo 18 de enero, estará a cargo de Luck Ra, con entradas anticipadas desde 20.000 pesos y plateas sector A2 a 22.000 pesos. En todas las jornadas, los menores de 12 años abonan una entrada diferencial de 2.500 pesos.

Por último, se recordó el beneficio vigente para clientes del Banco Entre Ríos, quienes podrán abonar sus entradas y plateas hasta en seis cuotas sin interés utilizando tarjeta de crédito de la entidad, promoción válida únicamente en los puntos de venta presenciales.