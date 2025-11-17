Luego de la tormenta, regresa el sol y suben las temperaturas en la región de Salto Grande

Un lunes fresco, pero con cielo despejado

En Concordia, el lunes se presenta con una mañana fresca: la temperatura mínima será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará los 21. La jornada estará acompañada por un cielo despejado, humedad del 94 % y vientos del sudoeste a 15 km/h. Un inicio de semana ideal para quienes disfrutan del sol después de un fin de semana inestable.

Martes y miércoles: vuelven las marcas veraniegas

El ascenso térmico será más notorio desde el martes. Aunque la mínima se mantendrá baja, con 13 grados, la máxima trepará hasta los 29, devolviendo a la ciudad un clima acorde a la época del año. El cielo permanecerá despejado durante todo el día.

Para el miércoles, el ambiente será directamente veraniego. Se esperan 16 grados de mínima y una máxima que alcanzará los 32, con cielo completamente despejado.

Jueves y viernes: continuidad del calor, pero con más nubes

El jueves mantendrá las altas temperaturas, con 17 grados de mínima y 32 de máxima. Sin embargo, el cielo mostrará más variabilidad: estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado desde la tarde.

Al llegar al viernes, la mínima se sostendrá alta, en torno a los 18 grados, aunque la máxima descenderá a 25. Las nubes seguirán dominando la jornada.

Con este repunte térmico, la región de Salto Grande recupera la estabilidad después de un fin de semana cambiante, anticipando días agradables y con condiciones propias de la transición hacia el verano.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas