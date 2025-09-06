Luego de las protestas, vecinos de Calabacilla forzaron al intendente Goldin a recibirlos

Cabe recordar que el conflicto se originó por la denuncia de los pobladores, quienes responsabilizan a Goldin de haber permitido la usurpación de terrenos del ferrocarril por parte de algunas familias oriundas de Concordia. Según los vecinos, desde la llegada de estas personas la localidad se vio sumida en una ola de hechos violentos e inseguridad que rompió con la paz del pueblo.

La semana comenzó con una fuerte protesta frente a la comisaría de Calabacilla, donde exigieron la presencia del jefe de policía, José Rosatelli, y del propio intendente. Mientras Rosatelli acudió a dialogar con los manifestantes, Goldin brilló por su ausencia, lo que encendió aún más los ánimos.

En medio de ese cuadro, los vecinos comentaron a un cronista de 7Paginasm que, en lugar de presentarse, el intendente había enviado a su esposa para transmitir que él “nada podía hacer”. Esto derivó en mayores tensiones, y los pobladores advirtieron que era el propio Goldin quien tenía en sus manos la posibilidad de ordenar el desalojo.

En los días siguientes, el intendente intentó desligarse de responsabilidades mediante declaraciones públicas y reuniones privadas con Rosatelli, incluso acusando a un periodista de Concordia de haber llevado en colectivo a los manifestantes. Sin embargo, lejos de calmar el clima, esa estrategia aumentó la indignación vecinal, quienes aseguran que fue el propio jefe comunal quien autorizo esa usurpación, y hasta incluso se le confió a este medio que una edil oficialista también habría usurpado uno de esos terrenos para la construcción de una cancha de futbol cinco.

La escalada llegó al punto de que los vecinos redoblaron la protesta con cortes de tránsito y quema de neumáticos frente a la sede municipal de Calabacilla. “No vamos a parar hasta que Goldin nos dé una respuesta”, dijeron en diálogo con 7Paginas, y algunos advirtieron que las medidas podían endurecerse.

Finalmente, este sábado al mediodía, el concejal Ramón Díaz actuó como intermediario y logró que Goldin confirmara un encuentro con los vecinos para el próximo lunes. “Nuestro único objetivo es que desalojen a esa familia del pueblo cuanto antes. El lunes se lo vamos a plantear al intendente y le vamos a dar una semana de plazo para que actúe”, remarcaron los pobladores.