Luego de una década, Entre Ríos vuelve a los mercados con una colocación por 300 millones de dólares

La operación se enmarca dentro de los límites autorizados por la Legislatura a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, normativa que habilita al Ejecutivo a reordenar el perfil de los compromisos financieros.

Características del bono

El nuevo bono presenta una vida promedio de seis años y un cupón anual del 9,55%, con pagos semestrales. En cuanto al capital, se establecieron vencimientos escalonados: 33,33% en 2031, 33,33% en 2032 y el 33,34% restante en 2033.

Desde el punto de vista del rendimiento, la emisión se concretó con una prima de 6,18% sobre un bono soberano estadounidense de similar duración. Este diferencial representa una mejora de 50 puntos básicos en comparación con el spread convalidado en la emisión realizada en 2017.

Objetivos de la operación

De acuerdo a lo señalado a 7Paginas, la colocación tiene como finalidad principal la refinanciación del bono vigente, así como la cancelación de pasivos en pesos que presentan mayores costos financieros y vencimientos de corto plazo.

Además, la operación contempla una oferta de recompra y/o canje para los actuales tenedores del bono ERF28, cuyo resultado será informado este viernes.

Según se informó a este medio, la estrategia apunta a rediseñar el perfil global de vencimientos de la provincia, distribuyendo los compromisos de manera más equilibrada en el tiempo. De este modo, se busca mejorar la liquidez, descomprimir los servicios de deuda en los próximos años y otorgar mayor previsibilidad a las cuentas públicas.