Luis Cañete advierte sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones de Federación: “Hoy necesitamos casi cinco activos para pagar a un pasivo”

En una entrevista brindada al programa Entre Líneas (Radio UNO Federación), el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensionados de la Municipalidad de Federación, Luis Cañete, analizó el presente del organismo y planteó un panorama que requiere atención inmediata para garantizar la sustentabilidad a largo plazo.

Una ecuación que preocupa

Cañete fue directo al explicar el desafío demográfico que enfrenta la institución. Actualmente, la Caja cuenta con casi 200 jubilados y aproximadamente 587 activos. El dirigente señaló que el sistema se está tensando: “Antes esta Caja funcionaba con tres activos para pagar a un pasivo. Hoy, debido a que no ingresa personal a planta permanente en el municipio, la brecha se achica y estamos necesitando casi cinco aportantes para cubrir a un jubilado”, explicó.

Ante esta realidad, el funcionario advirtió que es necesario empezar a hablar con seriedad sobre una reforma: “En algún momento vamos a tener que sentarnos y ver qué pasos seguimos, incluso discutir la edad para jubilarse, porque de lo contrario el sistema va camino al déficit”.

Salud financiera y venta de activos

Respecto a la actualidad económica, Cañete llevó tranquilidad a los afiliados: “La salud financiera hoy está bien. Estamos usando entre un 77% y 78% de los aportes patronales para pagar haberes, aunque el margen para maniobrar es poco”.

Para generar recursos extras, la Caja ha puesto a la venta montes de eucaliptus y pinos en Colonia Racedo y Goya (Corrientes). Si bien el mercado forestal está paralizado por la situación del país, la reciente venta de un monte en Racedo permitirá, según adelantó, analizar el regreso de los préstamos personales, anuncio que se concretaría formalmente en la próxima asamblea.

Servicios y créditos

El presidente destacó que, pese al contexto de ajuste, los servicios esenciales no se han cortado:

Salud: Continúa el servicio de ambulancia, el médico clínico y los préstamos especiales para cirugías o urgencias de salud.

Becas: Se lanzará próximamente una nueva convocatoria para hijos de afiliados.

Préstamos: Se evalúa retomar los créditos personales de manera cautelosa: “No va a ser como antes, no pondremos en riesgo la situación de la Caja”, aclaró.

Asamblea informativa: 22 de mayo

Cañete hizo especial hincapié en la importancia de la asamblea que se realizará el 22 de mayo, destinada a activos y pasivos. “Queremos explicarles cara a cara cómo estamos atravesando estos dos años de gestión. Trabajamos de forma transparente; el dinero es del empleado municipal y del jubilado, y deben saber que sus aportes están bien cuidados”, enfatizó.

Finalmente, instó a los trabajadores a involucrarse en el debate sobre el futuro previsional: “El activo tiene que saber cómo viene este tema, porque es el futuro de su propia jubilación”.