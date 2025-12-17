Luis Sánchez: “Trabajamos para estar a la altura del crecimiento que está teniendo el Carnaval de Concordia”

Las actividades se desarrollaron en la zona del Corsódromo, donde cientos de comparseros accedieron a controles médicos obligatorios, requisito indispensable para poder participar de las seis noches de competencia. Según explicó Sánchez, el objetivo principal de estas jornadas es facilitar el acceso a los chequeos de salud a más de 2.000 integrantes que forman parte de las cuatro comparsas, muchos de los cuales, por razones laborales u horarias, encuentran dificultades para realizar estos controles en centros médicos tradicionales.

“Estamos muy contentos. Por segundo año consecutivo llevamos adelante esta jornada de salud junto a la Subsecretaría de Salud, brindando una posibilidad concreta para que los integrantes puedan cumplir con el apto físico, que es un requisito esencial para salir a la manga”, expresó el funcionario en diálogo con un cronista de 7Paginas.

Sánchez remarcó que el horario extendido, de 18 a 21 horas, fue clave para la gran concurrencia registrada. Solo en la primera jornada se acercaron más de 300 integrantes, y durante el segundo día se repitió una importante afluencia, incluso con filas antes del inicio de los controles. “Esto demuestra que hoy el integrante del carnaval está mucho más comprometido”, señaló.

Durante los chequeos se realizaron controles de presión arterial, peso, altura, índice de masa corporal y revisión del carnet de vacunación. En este sentido, el director del Ente valoró que muchos participantes pudieron completar su esquema de vacunas en el mismo lugar. “Algunos llegaron con el carnet incompleto y se fueron con todo al día. La verdad que es una satisfacción enorme”, afirmó, agradeciendo especialmente el trabajo del equipo médico y de enfermería de la Subsecretaría de Salud.

Consultado sobre la posibilidad de ampliar las jornadas, Sánchez aseguró que no se descarta sumar nuevos días si la demanda lo requiere. “Nosotros nos debemos a los integrantes. Si es necesario, vamos a realizar otra jornada para que todos puedan cumplir con el apto físico”, sostuvo, recordando que el control médico es obligatorio debido al esfuerzo físico que implica el desfile, con altas temperaturas y un recorrido de más de 320 metros.

En cuanto a la organización general del Carnaval 2026, Sánchez se mostró optimista y aseguró que las expectativas son muy altas. Destacó el crecimiento sostenido del número de integrantes, ritmistas y pasistas, así como el alto nivel de competitividad entre las comparsas. “Va a ser una edición muy competitiva y de gran nivel”, afirmó.

Asimismo, resaltó la importancia de la continuidad en la gestión del Ente de Carnaval, lo que permitió llegar al mes de diciembre con gran parte de la organización resuelta, incluyendo licitaciones de tribunas, sillas, baños, publicidad y cantinas. Solo resta definir la licitación del sonido, cuya apertura de sobres está prevista para la próxima semana.

Finalmente, Sánchez subrayó que el desafío no solo pasa por el espectáculo en la manga, sino también por la calidad del servicio al público. “El carnaval es uno solo. El espectador que paga su entrada merece un buen servicio, una atención ágil y precios razonables. Escuchamos las críticas constructivas y trabajamos para mejorar”, concluyó, asegurando que en la próxima edición habrá una amplia oferta gastronómica y mayor personal para garantizar una atención eficiente.

Redacción de 7Paginas