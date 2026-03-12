Luis Vago: “Queremos transformar a Santa Ana en una villa termal”

El anuncio fue realizado por el secretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Ana, Luis Vago, quien en diálogo con 7Paginas destacó la importancia del concurso de ideas realizado para definir el diseño del complejo.

Un concurso con participación de especialistas

Vago explicó que el proceso de selección se llevó adelante durante varios días con la participación de un jurado integrado por profesionales del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, de Santa Fe y representantes a nivel nacional.

Según detalló, cerca de 30 proyectos fueron presentados en tiempo y forma, entre los cuales finalmente se eligió el diseño que será tomado como base para la futura construcción del parque termal.

“Fue muy interesante poder contar con la presencia de estos profesionales, que aportaron su punto de vista y su mirada técnica para seleccionar el proyecto que mejor se adapta a lo que queremos para Santa Ana”, señaló.

Un complejo con siete piletas

El proyecto ganador contempla la construcción de siete piletas termales de diferentes dimensiones y diseños, con el objetivo de ofrecer una propuesta distinta a los complejos que ya funcionan en la provincia.

“Sabemos que va a contar con siete piletas, con distintos diseños y características, lo que permitirá que sea algo diferente a los complejos termales que ya existen en Entre Ríos”, explicó el funcionario.

Un entorno natural privilegiado

El futuro complejo estará ubicado en un sector cercano a la costanera de Santa Ana, desde donde se puede apreciar el lago de Salto Grande y disfrutar de las características puestas de sol del lugar.

Vago remarcó que la ubicación del proyecto fue destacada por especialistas que analizaron el lugar.

“Está en un enclave realmente espectacular. Desde allí se puede apreciar el lago de Salto Grande y eso ofrece una vista única. Los expertos que han visitado el lugar destacaron que no se podría haber elegido un sitio mejor”, afirmó.

Apuntan a convertirse en una villa termal

El objetivo del municipio es que el desarrollo del complejo permita impulsar el crecimiento turístico de la localidad, complementando la oferta existente en la región.

“Queremos transformar a Santa Ana en una villa termal, no solamente en una ciudad que tenga termas. Esa fue siempre la idea que planteó el intendente Rogelio Zanandrea”, sostuvo Vago.

En ese sentido, explicó que la propuesta busca complementarse con destinos termales ya consolidados de la provincia como Federación, Concordia y Chajarí, pero ofreciendo una alternativa distinta dentro de un entorno natural caracterizado por la producción citrícola, las playas y las fiestas populares.

Inversiones privadas y desarrollo turístico

El secretario de Turismo también señaló que el proyecto ya comenzó a generar expectativas en el sector privado, con inversiones en terrenos y planes vinculados al desarrollo de alojamientos, gastronomía y servicios turísticos.

“Hay empresarios que ya han adquirido propiedades y están pensando en proyectos vinculados al alojamiento, la gastronomía y el traslado de turistas dentro de la región”, indicó.

De esta manera, el municipio apuesta a que el futuro parque termal se convierta en un motor de desarrollo económico y turístico para Santa Ana, generando nuevas oportunidades para la comunidad local.

Redacción de 7Paginas