Lunes a pleno sol, pero pronto regresan las lluvias a la región de Salto Grande

Tras un fin de semana con mucha actividad, la primera semana de mayo arrancó en la región de Salto Grande con condiciones meteorológicas estables, aunque con un marcado contraste térmico. Este lunes amaneció frío, con una temperatura mínima que se situó en los 7°C, pero bajo un sol radiante que permitirá una tarde agradable con máximas que alcanzarán los 24°C.

A pesar del buen tiempo inicial, la humedad se mantiene elevada (95%) y los vientos soplan leves del sector Este. Se espera que, hacia el final del día, la nubosidad comience a aumentar paulatinamente, preparando el escenario para el cambio de tiempo.

Martes: Alerta por tormentas

El panorama cambiará drásticamente este martes. Se prevé un importante ascenso de la temperatura mínima, que se ubicará en los 16°C, mientras que la máxima llegará a los 25°C.

La inestabilidad será la protagonista de la jornada:

Madrugada: 40% de probabilidades de chaparrones.

Mañana y Tarde: Las probabilidades de lluvias suben al 70%.

Noche: El SMN anuncia un 70% de probabilidades de tormentas fuertes, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posible actividad eléctrica y abundantes precipitaciones.

Miércoles: Mejora con calor

Para el miércoles, las condiciones tenderán a mejorar rápidamente, aunque el ambiente se presentará mucho más pesado y cálido. La mínima será de 18°C y la máxima trepará hasta los 27°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, pero ya sin alertas por tormentas, marcando un breve respiro térmico en este inicio de mayo.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas