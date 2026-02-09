Lunes caluroso: cuándo volverían las lluvias a la región de Salto Grande

Para este lunes se anticipa una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados en el norte entrerriano. Durante la tarde se prevé un aumento de la nubosidad, con una humedad cercana al 70% y vientos del sector este a unos 10 kilómetros por hora.

El martes continuará el ascenso térmico. La jornada comenzará con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que podría llegar a los 35 grados, con cielo parcialmente nublado y ambiente pesado.

El miércoles marcará el inicio de la inestabilidad. Se pronostica una mínima de 23 grados y una máxima de 33, con un 70% de probabilidades de tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada.

Las condiciones inestables se mantendrán durante el jueves, cuando se espera un descenso más marcado de las temperaturas, con una mínima de 22 grados y una máxima de 28. Para ese día se anuncian tormentas con un 70% de probabilidad durante la mañana y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde.

Hacia el cierre de la semana laboral, el viernes presentará una mejora en las condiciones meteorológicas. Se prevé una mínima de 23 grados y una máxima de 31, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones significativas.

De esta manera, la región atravesará un comienzo de semana sofocante, con alivio térmico y lluvias que llegarían a partir del miércoles, ofreciendo un respiro tras varios días de altas temperaturas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redccion de 7Paginas