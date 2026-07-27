Lunes con alerta amarilla por tormentas en Concordia y la región

En el caso de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el fenómeno está previsto para la mañana y la tarde del lunes, con una alta probabilidad de precipitaciones que podrían dejar importantes acumulados en cortos períodos de tiempo.

Se esperan lluvias intensas y ráfagas

Según el informe oficial del SMN, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

Las condiciones podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, granizo ocasional e intensa actividad eléctrica. Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados de manera puntual.

El organismo nacional indicó que el episodio forma parte de un período de inestabilidad que afectará al centro y norte del país durante el inicio de la semana.

Alerta para gran parte de Entre Ríos

Durante la jornada del lunes, la advertencia también alcanzará a los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Islas del Ibicuy y Tala.

En estas zonas podrían registrarse anegamientos temporarios en sectores urbanos y rurales debido a la intensidad de las lluvias, además de complicaciones en la circulación vehicular.

Por el momento, los únicos departamentos entrerrianos que permanecen fuera del área bajo alerta amarilla son Gualeguay y Victoria.

El pronóstico para Concordia

De acuerdo con el pronóstico al que accedió 7Paginas, este lunes en Concordia se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados.

Además, el SMN prevé una probabilidad de tormentas fuertes de entre el 40 y el 70% durante gran parte de la jornada, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas.