Lunes con el río Uruguay por encima de los 11 metros y alerta por probables tormentas fuertes en Concordia

La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande informó este domingo que el río Uruguay continuará registrando un aumento en su nivel durante las próximas horas como consecuencia del incremento del caudal evacuado desde la represa.

Según el parte hidrológico correspondiente al 2 de agosto, el aporte de las últimas 24 horas fue de 19.221 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 16.701 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, el organismo precisó que hasta las 15 horas del lunes el caudal medio diario evacuado variará entre 16.800 y 18.000 metros cúbicos por segundo, lo que provocará un nuevo ascenso del río tanto aguas abajo como en el embalse de Salto Grande.

En ese marco, la CTM estimó que las cotas máximas no superarán los 11,60 metros en el puerto de Concordia y los 11,90 metros en el puerto de Salto.

Por otra parte, el nivel del embalse, que este domingo a las 8 de la mañana se ubicaba en 34,41 metros, tenderá a alcanzar los 35,20 metros.

Pronostican tormentas fuertes para la tarde

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes una jornada inestable en Concordia y la región.

Se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados, con presencia de neblinas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Durante ese período existe un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, mientras que para la tarde y la noche el pronóstico eleva las posibilidades de precipitaciones a entre el 70 y el 100%, con probables tormentas fuertes.

El informe también indica una humedad del 93%, una presión atmosférica de 1010,8 hPa y vientos del sudeste a 8 kilómetros por hora.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución tanto del nivel del río como de las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas ribereñas y sectores que podrían verse afectados por la crecida del Uruguay y las lluvias previstas para las próximas horas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas