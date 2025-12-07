Luz Martínez Sotelo es la nueva embajadora de la fiesta nacional de la Citricultura

La coronación, entrega de atributos y la tradicional copa estuvieron a cargo del intendente Francisco Azcué; del presidente y vicepresidente de la Asociación de Citricultores de Concordia, Orlando Malvasio y Walter Silva Muller, respectivamente junto a las soberanas salientes.

Marisel Yanina Capovila, representante de la zona citrícola de Camba Paso, fue electa Primera Vice Embajadora; en tanto que María Micaela Candela, de Osvaldo Magnasco fue distinguida como Segunda Vice Embajadora de la Fiesta y Xiomara Belzún, representando a La Tradición, fue electa Embajadora Cultural.

DOMINGO

La Fiesta continua este domingo con las presentaciones del Ballet “Sembrando Futuro”, Alcides Quiroz, Los Piratas, Actuación y presentación del Carnaval, Rafael Soto, Naty Martínez y el cierre a cargo de Uriel Lozano.

Además, se estará sorteando el automóvil VW Polo Track MY 2025, un viaje a Brasil para dos personas y un TV Led de 65”.