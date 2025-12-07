7PAGINAS

Domingo 7 de diciembre de 2025
Luz Martínez Sotelo es la nueva embajadora de la fiesta nacional de la Citricultura

En la noche del sábado la representante de Benito Legerén, Luz Martínez Sotelo, fue electa Embajadora de la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura.
La coronación, entrega de atributos y la tradicional copa estuvieron a cargo del intendente Francisco Azcué; del presidente y vicepresidente de la Asociación de Citricultores de Concordia, Orlando Malvasio y Walter Silva Muller, respectivamente junto a las soberanas salientes.

Marisel Yanina Capovila, representante de la zona citrícola de Camba Paso, fue electa Primera Vice Embajadora; en tanto que María Micaela Candela, de Osvaldo Magnasco fue distinguida como Segunda Vice Embajadora de la Fiesta y Xiomara Belzún, representando a La Tradición, fue electa Embajadora Cultural.

DOMINGO

La Fiesta continua este domingo con las presentaciones del Ballet “Sembrando Futuro”, Alcides Quiroz, Los Piratas, Actuación y presentación del Carnaval, Rafael Soto, Naty Martínez y el cierre a cargo de Uriel Lozano.

Además, se estará sorteando el automóvil VW Polo Track MY 2025, un viaje a Brasil para dos personas y un TV Led de 65”.