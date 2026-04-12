Macabro hallazgo en Colón: encuentran un cuerpo «emparedado» en una obra tras 15 días de misterio

Un hecho espeluznante sacudió la tranquilidad de la ciudad de Colón este domingo por la mañana. En una obra en construcción ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno, personal policial y judicial halló el cuerpo de una persona oculto dentro de una estructura, tras un operativo que requirió tareas de demolición parcial.

El hallazgo: Una pared que no debía estar allí

La investigación se disparó tras la alerta de los propietarios del edificio, oriundos de Buenos Aires. Según explicaron los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud en diálogo exclusivo, los dueños notaron la ausencia de uno de los trabajadores y, al inspeccionar el lugar, advirtieron indicios sospechosos —como manchas de sangre— y una construcción irregular.

«Se pudo establecer que habría una posible persona escondida detrás de una pared que había sido construida recientemente y que no correspondía a los planos del edificio», detalló la fiscal Batto. Ante esta situación, se convocó a los Bomberos Voluntarios para romper el muro.

Escena dantesca: Cal y ocultamiento

El fiscal Perroud brindó detalles técnicos que reflejan la saña del hecho: el cuerpo fue encontrado en el hueco debajo de una escalera. «Se había construido una pared muy rudimentaria; el cuerpo estaba depositado en ese lugar, envuelto y tapado con cal», explicó. El uso de la cal, según indicaron, acelera la descomposición del tejido, lo que dificultó la identificación inmediata en el lugar.

Si bien los trascendidos indican que se trataría de un albañil de nacionalidad paraguaya que llevaba desaparecido unos 15 días, la justicia mantiene la cautela. «Ni siquiera tenemos todavía confirmado fehacientemente el sexo o la identidad; todo es materia de investigación», señalaron los fiscales.

Peritajes y la pista de un sospechoso

El cuerpo fue trasladado inicialmente a la morgue local y luego enviado a Oro Verde para una autopsia exhaustiva que determine la mecánica de la muerte. En el lugar trabajaron Criminalística, la Policía Departamental y Bomberos.

En cuanto a los responsables, la investigación avanza sobre un posible sospechoso que sería oriundo de la provincia de Buenos Aires, aunque las autoridades no han brindado precisiones sobre su situación procesal para no entorpecer las diligencias en curso.

Impacto en la comunidad

El operativo en plena costanera generó un fuerte impacto entre los vecinos y turistas que circulaban por la zona. Se espera que los resultados forenses de las próximas horas aporten luz sobre un caso que, por sus características de ocultamiento, ya es calificado por los investigadores como uno de los más atroces de los últimos tiempos en la región.

Con información de Marcelo “Pato” Benitez

Redacción de 7Paginas