Macabro hallazgo en el sur de Concordia: encontraron un cuerpo desmembrado y creen que podría ser el del remisero desaparecido

En el lugar del hallazgo estuvieron presentes el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y la fiscal Daniela Montangie, junto al jefe de la policía de la provincia Claudio González, quienes confirmaron que el hallazgo se produjo durante un rastrillaje en el marco de la búsqueda del conductor que había viajado desde Buenos Aires a Concordia por pedido del uruguayo Pablo Daniel Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba.

“Se encontró una persona humana desmembrada porque le falta parte de su cuerpo, la cabeza y las extremidades superiores. Está dentro de una bolsa. Ya se está haciendo la operación técnica pericial supervisada por la fiscal”, explicó Roncaglia en diálogo con este medio.

El ministro destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad desde el primer día de la investigación. “Desde el 7 se viene trabajando intensamente en este hecho que comenzó en Concordia, donde este criminal —autor de los homicidios en Córdoba— contrató al chofer Palacios. Logramos detenerlo en Gualeguaychú con información coordinada con la Policía y el Ministerio de Seguridad de Córdoba”, remarcó.

Por su parte, la fiscal Montangie sostuvo que el hallazgo es “prematuro” para confirmar la identidad del cuerpo, aunque reconoció que existen altas probabilidades de que se trate de Palacios. “Esto comenzó como una búsqueda de paradero, luego se avanzó gracias a un trabajo sigiloso de cámaras, antenas de telefonía y testimonios que ubicaron la última señal del celular de la víctima entre General Campos y Concordia”, explicó.

La funcionaria judicial recordó que Palacios mantenía una relación de confianza con Laurta, lo que explica por qué aceptó el viaje. “No era la primera vez que viajaba con él; incluso se los ve saludarse de manera cordial cuando sube al auto”, comentó.

Roncaglia agregó que la investigación se centró en esta zona debido a que las cámaras registraron al vehículo de Palacios circulando de manera errática. “El recorrido fue extraño; el auto iba y venía varias veces por la Ruta 22, incluso con las luces apagadas. Eso llamó la atención de los investigadores y permitió acotar la búsqueda.”

Respecto a la identificación del cuerpo, el ministro indicó que se aguarda la llegada de los familiares del remisero para intentar un reconocimiento por tatuajes, aunque el análisis de ADN será determinante. “Ese estudio puede demorar cerca de una semana”, dijo.

La búsqueda continuará este martes, ya que aún faltan encontrar las otras partes del cuerpo. “Vamos a seguir rastrillando la zona porque puede haber más restos en las cercanías del arroyo. Es un hecho aberrante y cruel, con evidentes signos de premeditación criminal”, concluyó Roncaglia.

En tanto, el principal sospechoso, Pablo Daniel Laurta, permanece detenido y será trasladado en las próximas horas. La Justicia de Córdoba y la de Entre Ríos investigan de manera paralela, dado que ambos casos —el doble femicidio y la desaparición de Palacios— podrían estar conectados dentro de un mismo plan delictivo.

Redacción de 7Paginas