Macabro hallazgo: investigan si los restos encontrados pertenecen al remisero asesinado por Luarta en Concordia

De inmediato, personal policial de la Jefatura Departamental de Tala y un médico forense se hicieron presentes en el lugar para recolectar los restos y comenzar con las tareas periciales. Según los primeros reportes oficiales, los huesos fueron hallados junto a una bolsa negra, circunstancia que incrementó las sospechas sobre la naturaleza del hallazgo.

El informe preliminar de la policía detalla que entre los restos se encontraron partes de un cráneo humano, además de fragmentos que corresponderían a un brazo y una mano. El médico forense confirmó que la estructura ósea es compatible con restos humanos, aunque todavía no se pudo establecer la identidad de la persona.

Los restos serán trasladados al Departamento de Medicina Forense de Paraná, donde se realizarán estudios más precisos para determinar el origen y la identidad de la víctima. Los especialistas buscarán establecer el tiempo estimado de fallecimiento y obtener muestras genéticas que permitan comparar con personas desaparecidas.

El hallazgo provocó gran conmoción en la región, especialmente porque podría estar vinculado a un caso de alto impacto ocurrido meses atrás. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los peritos intentarán determinar si los restos pertenecen a Martín Palacios, el remisero asesinado en Concordia, cuyo cuerpo fue hallado mutilado en cercanías de Estación Yerua al sur del departamento Concordia.

Palacios fue víctima de Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo detenido posteriormente en Córdoba por un doble femicidio, y señalado como responsable del brutal crimen ocurrido en Concordia.

La Justicia aguarda ahora los resultados de los análisis forenses para confirmar o descartar la hipótesis de que los restos hallados en Rosario del Tala correspondan al remisero desaparecido, en una investigación que vuelve a estremecer a toda la provincia.

Con información de Radio Integral.

Redaccion de 7Paginas