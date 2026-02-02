Maciá: La Beriso, La Delio Valdez, Antonio Tarragó Ros y Damas Gratis, números centrales de la Fiesta Nacional de la Apicultura

Durante tres jornadas, productores, especialistas y visitantes de distintos puntos del país y la región se darán cita en una propuesta integral que combina conocimiento, producción y cultura. La fiesta incluye conferencias técnicas, dinámicas a campo, muestra apícola, industrial y ovina, feria artesanal, además de los tradicionales concursos internacionales de mieles y fotografía, que posicionan a Maciá como referencia del sector.

Como cada año, el Predio Multieventos será el epicentro de las actividades y, al caer la noche, el escenario mayor se encenderá con una grilla artística de primer nivel.

El jueves 20 de marzo se presentará La Beriso; el viernes 21 será el turno de La Delio Valdez junto al DJ Alan Gómez; mientras que el sábado 22 cerrarán la fiesta Antonio Tarragó Ros y Damas Gratis, en una noche que promete ser multitudinaria.

A estos números centrales se sumarán los artistas ganadores de la Pre Expo Apícola del Mercosur, que aportarán identidad y talento local a cada jornada.

Desde la organización informaron a 7Paginas, que la venta de abonos locales y entradas online comenzará el 23 de febrero, mientras que en los próximos días se darán a conocer más detalles de la programación general.

Con casi tres décadas de historia, Maciá reafirma su esencia y vuelve a latir al ritmo de la producción, la cultura y la música, consolidándose como capital nacional de la apicultura y punto de encuentro del Mercosur.