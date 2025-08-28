7PAGINAS

Jueves 28 de agosto de 2025
Madre denunció que le entregaron un bebé fallecido que no era el suyo

Un hecho que generó gran conmoción se produjo en la región luego de que una mujer denunciara que le habían entregado un bebé fallecido que no era el suyo. La madre, que días atrás había dado a luz en el Hospital Masvernat de Concordia, advirtió la situación antes de iniciar los actos velatorios.
Redacción 7Paginas

La denuncia fue inicialmente radicada en la Comisaría de Feliciano, y la causa quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía de San José de Feliciano, a cargo de la doctora Gisela Muñiz.

Investigación inmediata y coordinación con distintas áreas

En un comunicado, la fiscal destacó que desde el primer momento dirigió y supervisó todo el procedimiento, disponiendo acciones inmediatas para garantizar la investigación. Asimismo, indicó que la investigación fue remitida a la Fiscalía de Concordia, ya que allí se habría originado la situación denunciada.

“Las actuaciones se llevaron a cabo de forma conjunta y coordinada con la Policía de Entre Ríos, personal de Criminalística, Jefatura de Investigaciones y demás áreas intervinientes, resguardando la prueba y asegurando la transparencia del proceso”, señaló la funcionaria.

Contención a la familia afectada

Debido a la conmoción generada entre los familiares, las autoridades dispusieron acompañamiento y contención, priorizando sus derechos y procurando una respuesta institucional rápida y efectiva.

El caso continúa bajo investigación en la Fiscalía de Concordia, mientras se busca determinar cómo ocurrió la entrega del cuerpo equivocado y qué protocolos hospitalarios se vieron involucrados en esta grave situación.

Con información de Chajari al Dia

