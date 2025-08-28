Madre denunció que le entregaron un bebé fallecido que no era el suyo

La denuncia fue inicialmente radicada en la Comisaría de Feliciano, y la causa quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía de San José de Feliciano, a cargo de la doctora Gisela Muñiz.

Investigación inmediata y coordinación con distintas áreas

En un comunicado, la fiscal destacó que desde el primer momento dirigió y supervisó todo el procedimiento, disponiendo acciones inmediatas para garantizar la investigación. Asimismo, indicó que la investigación fue remitida a la Fiscalía de Concordia, ya que allí se habría originado la situación denunciada.

“Las actuaciones se llevaron a cabo de forma conjunta y coordinada con la Policía de Entre Ríos, personal de Criminalística, Jefatura de Investigaciones y demás áreas intervinientes, resguardando la prueba y asegurando la transparencia del proceso”, señaló la funcionaria.

Contención a la familia afectada

Debido a la conmoción generada entre los familiares, las autoridades dispusieron acompañamiento y contención, priorizando sus derechos y procurando una respuesta institucional rápida y efectiva.

El caso continúa bajo investigación en la Fiscalía de Concordia, mientras se busca determinar cómo ocurrió la entrega del cuerpo equivocado y qué protocolos hospitalarios se vieron involucrados en esta grave situación.

Con información de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas