Madre pide que se esclarezca la muerte de su hijo en una celda de la Policía de Feliciano

La mujer aseguró que, hasta el momento, ni ella ni los abogados que la representan tuvieron acceso al expediente judicial ni al informe escrito de la autopsia. Según indicó, los resultados de la misma fueron comunicados solo de manera verbal y la causa no se encontraría actualmente en la localidad, una situación que, a su entender, incrementa las sospechas en torno al caso.

Nonino sostuvo que la falta de información clara y documentada refuerza la posibilidad de que la muerte de su hijo no haya sido un suicidio. En ese sentido, recordó que días antes del hecho un abogado local habría manifestado públicamente que Matías iba a declarar y aportar nombres vinculados a la causa por narcomenudeo en la que estaba imputado. “Hasta ahora no tenemos respuestas y lo único que pedimos es saber la verdad”, expresó la madre.

El hecho también mantiene en vilo a la comunidad de Feliciano, donde vecinos y allegados continúan reclamando explicaciones sobre lo ocurrido dentro de una dependencia policial, un ámbito que debería garantizar la integridad física de las personas privadas de su libertad.

Los hechos

Cabe recordar que Matías Viviani Nonini fue detenido en el marco de un procedimiento por infracción a la Ley de Narcomenudeo, realizado días antes de su muerte en distintos puntos de Feliciano. El joven fue encontrado sin vida el domingo 23 de noviembre, alrededor de las 7:50 de la mañana, durante el relevo de rutina, en una celda donde permanecía alojado en soledad y a disposición de la Justicia.

La investigación del caso quedó a cargo de Gendarmería Nacional, que trabaja para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Viviani Nonini era oriundo de una familia de Chajarí, aunque residía en San José de Feliciano. Si bien trascendieron de manera extraoficial detalles sobre el elemento que habría utilizado para quitarse la vida, esos datos continúan bajo investigación. También deberá determinarse si la dependencia policial contaba con cámaras de videovigilancia, un recurso clave para el control y la seguridad.

El operativo por narcomenudeo

El procedimiento en el que el joven resultó detenido se llevó a cabo durante la madrugada, bajo la coordinación del Juzgado de Garantías de Feliciano, a cargo del juez Carlos Andrés Pellichero, y de la fiscal Gisela Guadalupe Muñiz. El operativo incluyó siete allanamientos simultáneos y fue calificado oficialmente como de “alto nivel de efectividad”.

En el despliegue participaron efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, divisiones de Drogas de varias departamentales —Feliciano, Tala, Villaguay, Chajarí, La Paz y Colón—, además del Grupo Especial GIA. Como resultado, se secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas para la venta, $202.700 en efectivo, 14 teléfonos celulares, un arma modificada calibre .22, cartuchería, equipamiento tecnológico, medicación y tres vehículos presuntamente utilizados por la organización investigada.

En total, fueron identificadas 24 personas, todas supeditadas a la causa. Matías Viviani Nonini, señalado como presunto cabecilla, había quedado detenido e incomunicado en la Jefatura de Policía de Feliciano, donde días después fue hallado sin vida.

