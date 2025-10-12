Madrugada accidentada en Chajarí: una menor sufrió una grave fractura

De acuerdo con la información policial proporcionada a 7Paginas, el siniestro fue protagonizado por dos automóviles, un Volkswagen UP y un Fiat Uno, que colisionaron en el mencionado cruce. A raíz del fuerte impacto, una joven que viajaba como acompañante en uno de los vehículos resultó con una fractura de hombro izquierdo, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Policía local, que informó al fiscal en turno, quien dispuso las diligencias de rigor y el secuestro preventivo de ambos rodados mientras avanza la investigación para determinar las causas del accidente.

Asimismo, se realizaron test de alcoholemia a los conductores, los cuales arrojaron resultados negativos, según confirmaron fuentes policiales.