7PAGINAS

Domingo 12 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Madrugada accidentada en Chajarí: una menor sufrió una grave fractura

Un violento accidente de tránsito se registró este domingo alrededor de las 5:20 de la madrugada en la intersección de las calles Almirante Brown y Libertad de la ciudad de Chajarí, dejando como saldo una menor de 16 años con lesiones de gravedad. De acuerdo con la información policial proporcionada a 7Paginas, el siniestro fue protagonizado por dos automóviles, un Volkswagen UP y un Fiat Uno, que colisionaron en el mencionado cruce. A raíz del fuerte impacto, una joven que viajaba como acompañante en uno de los vehículos resultó con una fractura de hombro izquierdo, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica. En el lugar trabajó personal de la Policía local, que informó al fiscal en turno, quien dispuso las diligencias de rigor y el secuestro preventivo de ambos rodados mientras avanza la investigación para determinar las causas del accidente. Asimismo, se realizaron test de alcoholemia a los conductores, los cuales arrojaron resultados negativos, según confirmaron fuentes policiales.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

De acuerdo con la información policial proporcionada a 7Paginas,  el siniestro fue protagonizado por dos automóviles, un Volkswagen UP y un Fiat Uno, que colisionaron en el mencionado cruce. A raíz del fuerte impacto, una joven que viajaba como acompañante en uno de los vehículos resultó con una fractura de hombro izquierdo, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Policía local, que informó al fiscal en turno, quien dispuso las diligencias de rigor y el secuestro preventivo de ambos rodados mientras avanza la investigación para determinar las causas del accidente.

Asimismo, se realizaron test de alcoholemia a los conductores, los cuales arrojaron resultados negativos, según confirmaron fuentes policiales.