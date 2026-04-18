Madrugada de operativos en Concordia: Secuestran dosis de cocaína y marihuana en zonas Norte y Sur

En una nueva ofensiva contra el delito y el narcomenudeo, la Jefatura Departamental Concordia llevó adelante durante la madrugada de este sábado un masivo Operativo de Saturación. El despliegue, que abarcó puntos estratégicos de las zonas norte y sur de la ciudad, estuvo orientado a la prevención del delito, la identificación de personas y el control de vehículos.

Persecución y descarte en zona centro-sur

Uno de los procedimientos destacados tuvo lugar en la intersección de calles Brown y Libertad. Allí, los efectivos interceptaron a dos sujetos que, al notar el patrullaje, intentaron huir y descartar evidencia. Uno de ellos arrojó dos envoltorios de nylon que, tras ser analizados por la División Drogas Peligrosas, confirmaron contener cocaína y marihuana.

Como resultado, un joven de 22 años fue aprehendido, mientras que un menor de edad que lo acompañaba fue identificado y restituido a sus padres por orden judicial. El fiscal Dr. Martín Núñez dispuso el secuestro formal de las sustancias.

Detenido con 20 dosis en Barrio Don Jorge

Por otro lado, en la zona norte, puntualmente en el Barrio Don Jorge, la policía logró interceptar a un hombre de 36 años. Al verse acorralado por el operativo de saturación, el individuo intentó deshacerse de una bolsa de nylon.

Al verificar el contenido, el personal policial halló 20 envoltorios de cocaína listos para su distribución. Ante la contundencia de las pruebas, el sujeto quedó detenido de forma inmediata bajo el supuesto delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

Balance del operativo

Desde la Jefatura Departamental informaron a 7Paginas que, además de las detenciones por drogas, el operativo arrojó los siguientes números en materia de prevención general:

25 personas identificadas en la vía pública.

10 motovehículos controlados, verificando documentación y numeración de chasis/motor.

Estos operativos de saturación forman parte de una estrategia de presencia policial activa para desalentar el movimiento de sustancias prohibidas y delitos conexos durante las horas de la madrugada en los barrios con mayor conflictividad.