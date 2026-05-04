Madrugada en Concordia: cuatro jóvenes fueron identificados en una plaza y secuestran un arma casera

El operativo estuvo a cargo de personal del Grupo Especial Concordia, que se encontraba realizando tareas de prevención a bordo del móvil 1676, patrullando la zona de calle 11 de Noviembre, entre Fátima y Los Ruiseñores.

Según se informó a 7Paginas, al llegar a una plaza del lugar, los efectivos observaron a cuatro masculinos, por lo que procedieron a identificarlos. En ese momento, uno de los jóvenes arrojó un objeto al costado de un banco, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Al verificar el elemento descartado, se constató que se trataba de un arma de fuego de fabricación casera, la cual contenía una munición alojada en la recámara.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, Mario Figueroa, quien dispuso la aprehensión de los dos mayores de edad, mientras que los menores fueron correctamente identificados y posteriormente entregados a sus progenitores.

Asimismo, se ordenó el formal secuestro del arma incautada, quedando todo a disposición de la Justicia.