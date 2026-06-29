Maestros asadores de Concordia competirán en el desafiante torneo del Costillar de Búfalo a la estaca

Según se informó a 7Paginas, el desafío consiste en cocinar costillares de búfalo de aproximadamente 15 kilogramos, una carne que requiere un tratamiento especial debido a sus características, demandando paciencia, precisión y experiencia para lograr un punto de cocción ideal.

Un desafío para los mejores asadores

Este tipo de competencias es considerado uno de los eventos más prestigiosos dentro del mundo del asado argentino, ya que reúne a especialistas de distintos puntos del país que exhiben sus habilidades en la cocción a la estaca, una tradición profundamente arraigada en la cultura gastronómica nacional.

La presencia de Guerrero y Monzón representa un nuevo reconocimiento para la trayectoria de los asadores concordienses, quienes buscarán dejar bien representada a la ciudad en un torneo que convoca a referentes de primer nivel.

La carne de búfalo gana terreno en Argentina

Además del atractivo de la competencia, el certamen permitirá difundir las cualidades de la carne de búfalo, una alternativa que viene creciendo en el mercado argentino por su calidad nutricional y su menor costo respecto de la carne vacuna.

La producción se concentra principalmente en las provincias de Corrientes, Formosa y en el Delta del Paraná, donde los animales son criados en humedales y alimentados exclusivamente a pasto, bajo protocolos de buenas prácticas productivas.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Contiene hasta un 88 % menos de grasa que la carne vacuna.

Posee alrededor de un 45 % menos de calorías.

Es rica en proteínas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B.

Presenta menores niveles de colesterol.

Aporta ácidos grasos beneficiosos, como el Omega-3.

Su precio puede ser hasta un 20 % más económico que la carne vacuna tradicional.

Producción sustentable

Otro de los aspectos destacados de la producción bubalina es su aporte a la conservación de los humedales. La cría de búfalos favorece el mantenimiento de los ecosistemas del Delta del Paraná y representa una alternativa productiva sustentable que promueve el arraigo de las familias isleñas y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Con este nuevo desafío, los representantes de Concordia buscarán demostrar su experiencia frente al fuego y dejar bien alto el nombre de la ciudad en una competencia donde la tradición, la técnica y la pasión por el asado son los grandes protagonistas.