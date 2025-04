Magdalena Reta de Urquiza respondió a la campaña mediática contra el Concejo Deliberante: “Es el área del municipio que más ajuste ha realizado”

“Quiero dejar en claro que no me he transformado en gastadora, como tituló un medio. Mantengo los mismos principios y valores que siempre defendí: cuidar el dinero de los concordienses y administrar con responsabilidad”, expresó la presidenta del cuerpo legislativo.

Reducción del personal y ajuste presupuestario

Reta de Urquiza detalló que al asumir en la presidencia del Concejo, encontró una planta de aproximadamente 140 empleados. En el primer año, se logró reducir esa cifra en casi un 40%, y en lo que va de 2025, ya se cuenta con menos de 90 personas trabajando en el HCD.

Asimismo, explicó que el presupuesto 2024 del Concejo tuvo un incremento por debajo de la inflación y que para este año el aumento es de apenas un 12%, lo que refuerza la política de ajuste y eficiencia aplicada desde su gestión.

Colaboradores por concejal: nuevo criterio y hacia una estructura más racional

La presidenta del Concejo también aclaró cómo se organiza el personal que colabora con cada edil. Se estableció un criterio claro: cada uno de los 13 concejales puede contar con hasta dos colaboradores propios, que finalizan su función al término del mandato del concejal.

Además, muchos ediles cuentan con personal que ya pertenecía a la planta permanente o proviene de otras áreas municipales. Según detalló:

Los 7 concejales del bloque oficialista tienen en promedio 3 colaboradores.

Los 2 ediles de La Libertad Avanza, un promedio de 3,5.

Y los 4 concejales del PJ, en promedio 8 colaboradores cada uno.

Actualmente, se trabaja en una normativa que reduzca la cantidad de colaboradores por edil, con el objetivo de alcanzar una estructura más austera y ordenada, similar a la del bloque de Juntos por Entre Ríos.

Irregularidades detectadas y casos paradigmáticos

Durante este proceso de reorganización, se detectaron múltiples situaciones irregulares heredadas, como la de una persona que no vivía en Concordia, asistió un solo día y luego solicitó licencia acumulada hasta agotar los días, terminando finalmente con licencia médica.

Otro caso fue el de una persona con causas judiciales activas que formaba parte del personal del Concejo.

No obstante, Reta de Urquiza también rescató historias positivas, como la de una mujer que nunca había tenido un trabajo formal y que ahora, con compromiso y responsabilidad, cumple funciones asignadas dentro del órgano legislativo.

Un mensaje a la ciudadanía

La presidenta del Concejo concluyó su descargo llevando tranquilidad a la comunidad:

“Quiero que los vecinos de Concordia estén tranquilos. El Concejo Deliberante es, sin lugar a dudas, el área del municipio que más ajuste ha hecho en términos de recursos. Vamos a seguir por este camino de orden, transparencia y eficiencia”.

