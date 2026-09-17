Majluf analizó el escenario electoral de 2027 y destacó la imagen de Frigerio

El consultor y encuestador Jorge Majluf, director del Grupo Mercado, analizó el escenario político de Entre Ríos de cara a las elecciones de 2027 y puso el foco en la evolución de la imagen de los principales dirigentes, el posicionamiento del peronismo y las dificultades para que surja una tercera fuerza con alcance provincial.

En declaraciones recientes, Majluf señaló que sus mediciones muestran una valoración positiva del gobernador Rogelio Frigerio, aunque aclaró que los sondeos representan una fotografía del momento y pueden modificarse con la evolución de la coyuntura. En julio había señalado que Frigerio mantenía una imagen positiva estable, ubicada en torno al 57-58% en sus mediciones.

Según el análisis difundido ahora por el consultor, esa situación contrasta con la evolución de la imagen del presidente Javier Milei en las ciudades entrerrianas relevadas por su consultora, donde habría pasado a registrar diferenciales negativos.

Frigerio y Milei, una valoración diferente en la provincia

Majluf marcó una diferencia entre las dos figuras y señaló que, aunque el Presidente tiene mayores responsabilidades y una dimensión política nacional, en Entre Ríos la valoración de Frigerio aparece actualmente por encima de la de Milei, según sus mediciones.

El consultor también planteó que esa diferencia impide establecer una asociación directa entre ambas figuras en términos de imagen pública provincial.

El escenario de las mediciones de Majluf se inscribe en un contexto en el que distintos sondeos han mostrado variaciones en la valoración de ambos dirigentes. Por ejemplo, una medición de Aresco difundida en abril había registrado 49,1% de imagen positiva para Frigerio y 49% para Milei, con niveles de valoración negativa cercanos a esos porcentajes. Se trata, en consecuencia, de mediciones diferentes y de momentos distintos.

El desempeño de la gestión, clave para 2027

Al proyectar el análisis hacia las elecciones provinciales de 2027, Majluf sostuvo que el desempeño de los oficialismos será uno de los factores centrales.

En ese sentido, planteó que si la gestión de Frigerio logra sostener una valoración positiva, se reduce el margen para que un dirigente opositor consiga instalarse como una alternativa competitiva para disputar la Gobernación.

El propio Frigerio todavía no confirmó formalmente una candidatura para 2027. En declaraciones realizadas a comienzos de septiembre, sostuvo que hacia fines de año podría definir si buscará la reelección.

El peronismo, ante el desafío de recuperar competitividad

Respecto del peronismo entrerriano, Majluf observó que continúa existiendo un nivel importante de rechazo hacia ese espacio político.

Según su interpretación de los relevamientos, ese fenómeno ya no estaría concentrado exclusivamente en los sectores medios, sino que atravesaría diferentes niveles socioeconómicos.

Para el consultor, esta situación representa uno de los principales desafíos que deberá afrontar el justicialismo si pretende recuperar competitividad electoral de cara a 2027.

Las dificultades para una tercera fuerza

Otro de los puntos abordados por Majluf fue la posibilidad de que aparezca una tercera alternativa con alcance provincial.

El encuestador consideró que, por el momento, resulta difícil consolidar un espacio de esas características debido a la dificultad de construir una figura con suficiente nivel de conocimiento en todo el territorio entrerriano.

En particular, explicó que instalar a un dirigente que tenga reconocimiento en una determinada ciudad o región en el resto de la provincia constituye una tarea compleja.

Un escenario todavía abierto

Finalmente, Majluf señaló que, según sus mediciones, actualmente no habría dirigentes nacionales con diferencial positivo de imagen en Entre Ríos, lo que deja abierto un espacio para la eventual aparición de nuevas figuras.

En ese contexto, el consultor ubicó la valoración de las gestiones y la evolución de la imagen de los oficialismos como factores centrales para comprender el escenario que se irá configurando hasta 2027.

El análisis se produce a poco más de un año de las elecciones provinciales y en un escenario político que todavía presenta definiciones pendientes, por lo que las mediciones actuales reflejan el estado de la opinión pública en un momento determinado y no constituyen por sí mismas una proyección del resultado electoral.