Majluf de Federación integra la Selección Argentina que disputará el Sudamericano de Newcom en Uruguay

La cita continental reunirá a las selecciones de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, en un certamen que promete un alto nivel competitivo y que tendrá representación entrerriana entre los jugadores elegidos para vestir la camiseta nacional.

Majluf, considerado uno de los jugadores más destacados del seleccionado argentino, forma parte del plantel de 14 deportistas designados por las directoras técnicas Lorena Cuevas, de Río Negro, e Ivana Gorosito, de Córdoba, para afrontar este importante desafío internacional.

Según se informó a 7Paginas, la preparación final del equipo argentino comenzará el próximo 10 de junio en Concepción del Uruguay, donde el plantel nacional realizará una concentración y disputará dos encuentros amistosos frente a las selecciones de Entre Ríos de las categorías +50 y +40.

El primer compromiso será el 10 de junio ante el combinado entrerriano +50, mientras que al día siguiente enfrentará a la selección provincial +40 en el gimnasio del Centro de Educación Física (CEF) de Concepción del Uruguay.

Posteriormente, el 12 de junio, la delegación argentina partirá rumbo a Paysandú, donde hará su debut oficial en el torneo enfrentando al seleccionado anfitrión de Uruguay a las 14 horas. Ese mismo día continuará la actividad con dos encuentros más: a las 19 horas frente a Chile y a las 21:30 horas ante Paraguay.

La modalidad de competencia prevé una nueva ronda de enfrentamientos el sábado 13 de junio, mientras que el domingo 14 se disputará la gran final entre los dos equipos mejor clasificados, instancia que definirá al campeón sudamericano de Newcom 2026 en la categoría +50.

Orgullo entrerriano

La convocatoria de Sebastián Majluf representa un importante reconocimiento para el deporte de Federación y para el newcom entrerriano, disciplina que continúa creciendo en toda la provincia y ganando protagonismo a nivel nacional e internacional.

El jugador del Club Estudiantes será uno de los dos representantes de Entre Ríos dentro del plantel argentino, junto a Alfredo Arias, integrando una selección conformada por deportistas provenientes de distintas provincias del país.

El plantel argentino

Mujeres

Alejandra Aramburu (Buenos Aires)

María Cuello (Río Negro)

Graciela Alfonso (San Luis)

Laura Subiabre (Santa Cruz)

Mónica Juárez (Córdoba)

Fabiana Gorriti (Chubut)

Varones

Elio Durán (Santa Cruz)

Darío Duarte (Río Negro)

Julio Brandan (Santa Cruz)

Alfredo Arias (Entre Ríos)

Juan Pereyra (Santa Cruz)

Marcelo Dicasolo (Buenos Aires)

Pedro Morales (Santa Cruz)

Sebastián Majluf (Entre Ríos)

Directoras Técnicas

Lorena Cuevas (Río Negro)

Ivana Gorosito (Córdoba)

Con la ilusión de conquistar el título continental, la Selección Argentina ultimará detalles durante esta semana antes de emprender viaje hacia Uruguay, donde buscará dejar al país en lo más alto del newcom sudamericano.