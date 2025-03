Majluff: “Frigerio y Romero tienen buena imagen y aprobación de gestión”

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Majluff afirmó que “en absoluto” hay clima electoral en la provincia y “nadie está pensando en elecciones”. “Si me preguntan en mayo, sería lo mismo, mucho más siendo una elección legislativa donde no antes de dos meses o dos meses y medio, la gente empieza a incorporar en su agenda o en sus charlas cotidianas las cuestiones electorales. El tema se ha alejado cada vez más del interés y la cuestión de la elección legislativa pasa a ser más una molestia, y no sólo para la opinión pública sino también para buena parte de la dirigencia política, sobre todo para quien tiene la obligación y responsabilidad de gestionar y tiene que desviar la atención y la energía en esa cuestión teniendo poco para ganar y bastante para perder”, aseveró.

Consideró también que “con las obligaciones y urgencias que tenemos y hemos tenido históricamente en este país, donde hay cada vez más urgencias, que el oficialismo hable de cuestiones electorales sería una falta de responsabilidad y sería mal tomado por la opinión pública”.

“En todos mis años de trabajo, he visto que la dirigencia política cuando está ocupando lugares de gestión, le dedica más tiempo a la gestión que a la política porque están entendiendo que las elecciones se ganan con más dosis de gestión que dosis de política. No obstante, en las elecciones legislativas terminan siendo –y creo que hasta ahora siempre han sido así- un plebiscito al gobierno nacional, independientemente de los gobiernos locales, y hay innumerables ejemplos donde los intendentes estaban haciendo una gestión muy buena y pierde la elección de medio término e intendentes que estaban haciendo una gestión muy mala y gana la elección. A mi entender, a la hora de definir el voto en la elección legislativa, la presencia del gobernador o de los intendentes tiene casi nula participación y la decisión del voto es absorbida por el ámbito nacional. Así es que las elecciones terminan siendo Cristina sí-Cristina no, Macri sí-Macri no, Milei sí-Milei no”, definió.

Consultado por la falta de confrontación del gobernador Rogelio Frigerio con el gobierno nacional, consideró que “más que nada tiene que ver con tener que pagar los sueldos todos los meses; en nuestra provincia a los gobernadores que se han peleado con los Presidentes, les ha ido bastante mal, así que lamentablemente por nuestro sistema tan dependiente del gobierno nacional, los gobernadores están con un margen de acción limitado en esa cuestión. De todos modos, la relación Frigerio-Milei desde la opinión pública es observada como justa, como que está bien, no está ni demasiado cercano, ni enfrentado, y esa es una situación deseable”.

En cuanto a la imagen del Presidente Milei, Majluff sostuvo que “a nivel cuantitativo ha retrocedió muy poco o nada, lo que es bastante anti-intuitivo; la marca Milei es muy fuerte y se banca casi cualquier cosa. Por ejemplo, con el tema del caso $Libra que fue un episodio grave, cuantitativamente los números prácticamente no se movieron nada. Pero hilando más fino, en los electores de Milei pudo haber habido alguna pequeña fisura y alguna persona que antes decía que tenía imagen positiva con toda la furia, ahora lo dice más solapadamente. Es como un primer paso a una posible pérdida de imagen, pero creo que en el mediano plazo no ha cambiado el hecho de que Milei necesita resultados económicos que la gente todavía no ve o muy pocos ven. Lo que sostiene a Milei es la expectativa de futuro, de que la gente considera que las cosas van a andar bien, pero hoy no cree la gente que las cosas van a andar bien”.

En este marco, apuntó que la baja de la inflación “no le alcanza a la gente” para apoyar al Presidente. “A eso lo reconocen en tercer o cuarto orden como un aspecto positivo por el cual bancan a Milei; el primero y fundamental es el ser claroscuro de la política tradicional, el ser la antítesis de la política tradicional que tanto enojo y decepción causó y causa en la opinión pública, el se paró en una postura totalmente diferente y eso diferente es lo que lo sostiene; en segundo lugar, la cuestión de la expectativa a futuro de creer que con los cambios que está haciendo va a mejorar, porque el concepto de cambio y transformación es consensuado por el 99% de la sociedad, algunos lo consideran bueno y otros que es malo; y en tercer lugar muy lejano, manifiestan y ponen en valor el hecho de haber controlado la inflación. Pero no es el factor que lo sostiene y no le alcanza”.

“Si bien la gente dice que está más tranquilo y más estable, lo que es valorado porque es un atributo bastante novedoso para el argentino y no es frecuente tener estabilidad, pero igual a la gente no le alcanza. Con esta misma situación económica, en una elección ejecutiva que viene no le alcanzaría a Milei, sí en esta intermedia, pero no creo que mucho más que eso”, ahondó.

Consultado por la situación del peronismo de cara a las elecciones, Majluff consideró que “algo se rompió sin dudas, y cuando algo está en el piso, se le pegan todas las malarias. Por ejemplo, el idioma inclusivo genera rechazo en buena parte de la sociedad, aunque se usa como en 200 países, y buena parte de la sociedad se lo adjudica al peronismo o kirchnerismo, y así también sucede con otras cuestiones mucho más severas. Es decir, todo lo malo que pasa, buena parte de la sociedad, se lo adjudica al peronismo. Hay un enojo tan hasta irracional que hace que el peronismo sea visualizado de una manera bastante negativa”.

“Sumado a eso, a nivel nacional no emergen figuras que puedan tener proyección importante, porque, a mi juicio, están obturadas por la figura enorme de Cristina, ya que tiene un posicionamiento extremadamente fuerte, positiva y negativamente. Y eso hace que, desde la dirigencia y desde la opinión pública, no se avizore un peronismo competitivo”, sentenció.

Respecto de las figuras de Rogelio Frigerio en la Gobernación de la provincia y de Rosario Romero en la Intendencia de Paraná, puntualizó que “ambos tienen buena imagen y aprobación de gestión; en el caso de Frigerio los números son más amplios en imagen positiva y menor en imagen negativa, Rosario Romero andaba en números similares meses atrás, tuvo un traspié por el tema del agua en el verano, que es natural que pegue para abajo, aunque no me parece que sea demasiado grave y en poco tiempo se puede recuperar, siempre y cuando se solucione el problema”.

Consultado por una posible candidatura de Romero a la Gobernación, aclaró que “a ningún dirigente peronista se lo está midiendo a nivel provincial ni local” y explicitó que “se están programando trabajos en la costa del Uruguay y lo que se mide es la figura del gobernador porque estamos lejos de la elección ejecutiva y sería una pérdida de tiempo medir a cualquier intendente fuera de su ciudad, más allá de los cargos que haya ocupado”.

En tanto, no descartó una posible candidatura de Frigerio para su reelección: “Creo que naturalmente debería ser así, las reelecciones se deberían dar con naturalidad si hacen una buena gestión”.

“Lo natural es que los dirigentes vayan por la reelección cuando están habilitados, y en este caso tenemos alineados a intendente, gobernador y Presidente para que los tres busquen sus reelecciones y creo que es lo que va a terminar sucediendo. En cuanto a Milei, si le va mal no veo a dirigentes de centroderecha que tengan mucha posibilidad de éxito. De todos modos, falta una enormidad y me parece que los contextos marcan más que el propio dirigente para resolver su futuro”, opinó.

Por último, Majluff consideró que la boleta única de papel “cambia muchísimo; los arrastres y las tracciones hacia arriba y a hacia abajo en nuestro sistema anterior –que era demasiado vetusto- eran determinantes y muy fuertes, y para los encuestadores eran el gran problema de saber quién arrastra a quién, quién tiene más fuerza, etc. La boleta única cambia mucho y van a ser luchas mano a mano, no va a ser equipo contra equipo como antes”. “Creo que va a cambiar para bien, porque el anterior sistema distorsionaba la voluntad del elector. Por ejemplo, quien quería votar a un determinado gobernador, pero como el compañero de fórmula a Presidente no le gustaba tanto, por miedo a cortar, votaba a otro candidato a gobernador que no le gustaba tanto, pero sí al Presidente. Con este sistema nuevo, esa distorsión no va a suceder”, concluyó.