Mal día para un delincuente de Concordia que salió a robar en plena siesta

El hecho ocurrió alrededor de las 15:45 horas, en inmediaciones de Gregoria Pérez al 400, cuando un vecino advirtió que un individuo rompía la ventanilla trasera izquierda de su automóvil, un Volkswagen Gol, para sustraer un bolso del interior.

Ante el rápido llamado a la Policía, los funcionarios llegaron de inmediato al lugar. Al notar su presencia, el delincuente arrojó el bolso e intentó darse a la fuga, pero fue perseguido y reducido en las cercanías de Ituzaingó y Dr. Aldá.

El bolso recuperado fue entregado a su propietario, mientras que el ladrón quedó aprehendido a disposición de la Fiscalía en turno.

