7PAGINAS

Domingo 14 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Mal día para un delincuente de Concordia que salió a robar en plena siesta

Un sujeto terminó detenido este domingo por la tarde luego de intentar cometer un robo en plena siesta en una zona de Concordia.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El hecho ocurrió alrededor de las 15:45 horas, en inmediaciones de Gregoria Pérez al 400, cuando un vecino advirtió que un individuo rompía la ventanilla trasera izquierda de su automóvil, un Volkswagen Gol, para sustraer un bolso del interior.

Ante el rápido llamado a la Policía, los funcionarios llegaron de inmediato al lugar. Al notar su presencia, el delincuente arrojó el bolso e intentó darse a la fuga, pero fue perseguido y reducido en las cercanías de Ituzaingó y Dr. Aldá.

El bolso recuperado fue entregado a su propietario, mientras que el ladrón quedó aprehendido a disposición de la Fiscalía en turno.

7Paginas