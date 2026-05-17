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Domingo 17 de mayo de 2026
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Mal día para un presunto vendedor de drogas en Federación: intentó escapar de la Policía pero la moto no arrancó

Un operativo policial realizado este sábado por la noche en Federación terminó con el secuestro de cocaína, marihuana, elementos vinculados al narcomenudeo y la detención de un hombre mayor de edad, luego de que intentara escapar junto a otro sujeto en una motocicleta que no logró arrancar.
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Redacción 7Paginas

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El procedimiento se desarrolló alrededor de las 21:30 horas en avenida Las Violetas y calle Juan José Paso, en el marco del operativo “Barrio Seguro” dispuesto por la superioridad policial.

Según se informó a 7Paginas, efectivos observaron en el lugar una motocicleta negra sin dominio colocado, ocupada por dos hombres mayores de edad domiciliados en Federación.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron retirarse rápidamente del lugar, aunque la maniobra se frustró debido a que el motovehículo no arrancó.

Ante la situación, los uniformados procedieron a identificar a los ocupantes y realizar un palpado preventivo, encontrando distintos elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Posteriormente intervino la perra detectora de narcóticos “Mara”, quien marcó la presencia de sustancias ilegales, por lo que se solicitó la correspondiente requisa personal y vehicular.

Durante el procedimiento se secuestraron envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, un sobre de papel con marihuana, una balanza digital de precisión en funcionamiento, un picador metálico, un teléfono celular y la motocicleta marca Guerrero de color negro sin patente colocada.

Finalizadas las actuaciones, la fiscal de turno dispuso la detención de uno de los involucrados, quien quedó alojado en dependencias de la Jefatura Departamental Federación, mientras continúa la investigación judicial.