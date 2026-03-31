Mal momento para los pasajeros: Retienen un micro de larga distancia en Paso Cerrito por un embargo judicial

Lo que debía ser un viaje normal se transformó en una situación inesperada y tensa para un grupo de viajeros. Si bien el hecho ocurrió durante el pasado fin de semana, 7Paginas pudo confirmar este martes los detalles de un inusual procedimiento realizado por el personal de la Caminera en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito.

Durante un control de rutina en el ingreso a Entre Ríos desde el cardinal norte, los efectivos detuvieron la marcha de un ómnibus de doble piso, marca Scania/Marcopolo (modelo Paradiso 1800DD), perteneciente a la reconocida empresa Crucero del Norte S.R.L. Al momento de la inspección, la unidad trasladaba a un total de 16 pasajeros y era conducida por un hombre de 54 años, oriundo de la provincia de Misiones.

El sistema detectó la irregularidad

Tras solicitar la documentación de rigor al chofer y verificar los datos del transporte a través de los sistemas de interconsulta MINSEG y SIFCOP, los uniformados se encontraron con una «novedad» en el sistema: sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro vigente.

Según se informó a este medio, la orden judicial data del 26 de mayo de 2022 y fue solicitada por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la Ciudad de Posadas, Misiones, en el marco de una causa caratulada como «Embargo Ejecutivo». A pesar de tener este pedido de captura legal desde hace casi cuatro años, la unidad continuaba prestando servicios de transporte de pasajeros de manera normal hasta este fin de semana.

Intervención fiscal y secuestro

Ante el hallazgo, el personal policial se comunicó de inmediato con la Unidad Fiscal de Chajarí, a cargo del Dr. Matías Argüello de la Vega. El fiscal dispuso el secuestro formal de la unidad y la correcta identificación del conductor para los registros legales, mientras la causa continúa su trámite judicial.

Si bien no trascendieron detalles sobre cómo la empresa resolvió el traslado de los 16 pasajeros que quedaron varados en el puesto caminero, el episodio generó un fuerte malestar entre los usuarios, quienes se vieron afectados por un conflicto legal ajeno a ellos en pleno viaje. El colectivo quedó depositado a disposición de la justicia de Misiones.