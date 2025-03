Malena Guinzburg llega a Concordia con su exitoso unipersonal

Con su característico estilo irónico y descontracturado, Malena aborda temas cotidianos y personales, desde el amor (o mejor dicho, el desamor), las redes sociales, las dietas, el sexo, las noches de boliche e incluso los rompecabezas. A lo largo del show, recorre distintas etapas de su vida, desde la infancia hasta el presente, compartiendo fragmentos de su diario íntimo (que ya no tiene nada de íntimo) y cartas que jamás debieron escribirse.

Entre risas y anécdotas, la artista pone sobre la mesa esas situaciones que todos vivimos pero que pocos se animan a contar. Y se pregunta:

«¿Quién no atravesó una adolescencia sufriendo por amor? ¿Quién no deshojó margaritas preguntando por ese ser amado? ¿Quién no creía que todo era terrible y dramático? ¿Quién no anotaba en su diario íntimo lo que sentía o dibujaba corazones con nombres? ¿Quién no escribió un poema horrible o empezó una dieta que solo duró un día? ¡Yo hice todo eso!»

Una referente del stand up argentino

Malena Guinzburg nació el 5 de febrero de 1978 y es una figura destacada del stand up en Argentina. Actriz, comediante y guionista, ha participado en reconocidos programas de radio y televisión, incluyendo Periodismo para Todos de Jorge Lanata, el programa de Susana Giménez y Morfi. Su labor como panelista en este último le valió el premio Tato en 2017 y 2018.

En el ámbito teatral, fue parte de exitosos espectáculos como De a 1 Canchero, Más Canchero, Cancheritos, Pucha, El árbol que tapa el bosque, Mucho y Las chicas de la culpa.

Entradas a la venta

Las entradas para el show de Malena Guinzburg en el Teatro Odeón ya están disponibles y se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través del sistema Passline.

Por Carlos Rodríguez, para 7Paginas