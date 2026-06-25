Malestar en el PRO entrerriano por declaraciones de Nancy Ballejos sobre el escenario electoral de 2027

La controversia surgió luego de que Ballejos afirmara que “es indiscutible la reelección de Milei”, al referirse al escenario político nacional y al futuro del PRO. Sus expresiones fueron realizadas durante una entrevista en un canal de streaming, donde también analizó el proceso de reorganización que impulsa Macri a través de la gira denominada “El próximo paso”.

Actualmente al frente de la Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Ballejos consideró que la iniciativa del exmandatario no apunta a la construcción de una candidatura presidencial propia, sino al fortalecimiento territorial del partido.

“No lo veo así. El próximo paso tiene que ver más con el reposicionamiento del PRO de cara al 2027”, sostuvo la dirigente.

Asimismo, señaló que tuvo la oportunidad de dialogar con Macri durante sus visitas a Paraná y Santa Fe, donde, según indicó, la conversación giró en torno a la consolidación partidaria y no sobre eventuales candidaturas presidenciales.

“He tenido oportunidad de hablar con Macri y hablamos del reposicionamiento del PRO para el 2027, pero es indiscutible la reelección de Milei. Nunca hablamos de una candidatura presidencial propia. Hoy estamos más enfocados en la gestión provincial que en una candidatura nacional partidaria”, expresó.

La reacción del sector de Colello

Las declaraciones no fueron bien recibidas en el entorno de Mauricio Colello, uno de los dirigentes que más crecimiento político ha mostrado dentro del oficialismo provincial y que es señalado como una de las apuestas de Mauricio Macri para renovar la dirigencia del PRO en Entre Ríos.

Según trascendió, el ex presidente habría encomendado a referentes y dirigentes del espacio la tarea de promover nuevas figuras de cara a las próximas elecciones, con el objetivo de fortalecer la presencia del PRO en distintos niveles de representación.

En ese contexto, Colello viene desarrollando una intensa actividad política y territorial. Durante los últimos meses incrementó su presencia pública mediante recorridas, reuniones, actividades institucionales y anuncios vinculados a la gestión provincial.

Además, meses atrás encabezó en Concepción del Uruguay el lanzamiento de la agrupación “Mística Militante”, un espacio político que se presentó bajo la consigna “Mauricio Colello 2027”, alimentando las especulaciones sobre una eventual candidatura futura.

Debate interno rumbo a 2027

Las diferencias expuestas reflejan los distintos posicionamientos que conviven dentro del PRO entrerriano respecto de la estrategia electoral para los próximos años. Mientras algunos sectores consideran que el partido debe consolidar su identidad y construir nuevos liderazgos propios, otros entienden que el futuro político del espacio está estrechamente ligado al proyecto nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

Por ahora, el debate parece recién comenzar y deja al descubierto que, aunque las elecciones de 2027 aún parecen lejanas, las definiciones y movimientos internos ya empiezan a generar tensiones dentro de la coalición gobernante en Entre Ríos.

Con informacion de Sociedad Politica

Redaccion de 7Paginas