Malestar en la gestión municipal de Gualeguaychu por la exposición mediática de Evangelina Carrozzo mientras permanece con licencia médica

Según se pudo saber por fuentes del Ejecutivo local, Carrozzo habría presentado oportunamente un certificado de salud para justificar su ausencia prolongada del cargo. Sin embargo, la situación tomó estado público luego de la publicación de una extensa entrevista y producción fotográfica en la revista GENTE, en la que la funcionaria se refirió a su rol activo dentro del gabinete municipal, lo que habría generado incomodidad en la gestión que encabeza el intendente Mauricio Davico.

La nota periodística volvió a poner en escena a Carrozzo a casi 20 años del recordado episodio ocurrido el 12 de mayo de 2006, durante la IV Cumbre Unión Europea–América Latina y el Caribe, cuando desplegó el cartel “Basta de papeleras contaminantes”, acción que recorrió el mundo y la convirtió en una figura mediática nacional e internacional, en el marco de la lucha ambiental impulsada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y Greenpeace.

En la entrevista, Carrozzo se presenta como consultora psicológica, título obtenido en 2019, especializada en gerontología y estimulación cognitiva, y afirma estar a cargo del Área de Adultos Mayores desde su convocatoria tras las elecciones de 2023. En ese contexto, destacó diversas políticas y programas municipales, como la colonia para adultos mayores, talleres deportivos, culturales y de estimulación cognitiva, además de la participación de una murga integrada por adultos mayores en los corsos populares “Matecito”.

“Como responsable del área, me siento muy orgullosa de todo lo que se está logrando con el apoyo del gobierno de Gualeguaychú”, expresó en la publicación. No obstante, en ningún tramo de la nota se menciona que la funcionaria permanece con licencia médica y que no asiste a su oficina ni participa de las actividades del área desde hace varios meses.

La situación fue confirmada días atrás por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Plano, de quien depende el Área de Adultos Mayores. El funcionario explicó que las tareas fueron absorbidas por el resto del equipo y que los programas continúan desarrollándose con normalidad. “Por suerte el área sigue adelante con sus actividades”, señaló, aunque evitó profundizar sobre la situación administrativa de Carrozzo, aclarando que, al tratarse de una funcionaria política, no existe un régimen de licencias equiparable al del personal de planta permanente.

Tras la repercusión de la nota en la revista GENTE, desde el Ejecutivo municipal reconocieron que se analiza la continuidad de Evangelina Carrozzo en el cargo. De acuerdo a fuentes oficiales, la exposición pública generó incomodidad tanto en la conducción política como entre integrantes del equipo de trabajo, debido a que la funcionaria continúa ausente por motivos de salud mientras se presenta públicamente como activa responsable del área.